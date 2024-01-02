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فى الهند.. ميتا تزيل أكثر من 23 مليون بوست مسيئ على فيس بوك وانستجرام

1/2/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة Meta ، الشركة الأم لفيسبوك وانستجرام، تقرير الامتثال الشهري للهند لشهر نوفمبر، وكشفت الشركة أنها أزالت أكثر من 23 مليون قطعة من المحتوى عبر كلا المنصتين في الشهر.



الجدير بالذكر أن الشركة قامت بإزالة 37 مليون قطعة من المحتوى السيئ في الشهر السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا على أساس شهري، ويعرض التقرير أيضًا تفاصيل جهود الإشراف على المحتوى عبر 13 سياسة لفيسبوك و12 سياسة لـ Instagram.



إزالة المحتوى على الفيسبوك



ووفقا للشركة، تمت إزالة أكثر من 18.3 مليون قطعة من المحتوى من الفيسبوك، وتلقت المنصة 21,149 بلاغًا، مع توفير الأدوات اللازمة لحل 10,710 مشكلات خاصة بالمستخدمين.



المراجعة المتخصصة: من بين التقارير المتبقية البالغ عددها 10,739 تقريرًا، تطلب 4,538 تقريرًا مراجعة متخصصة وأدى ذلك إلى إزالة المحتوى.



إزالة المحتوى على Instagram



تمامًا كما هو الحال في فيسبوك، تمت إزالة أكثر من 4.7 مليون قطعة من المحتوى من Instagram وتلقت منصة مشاركة الصور والفيديو 11,138 بلاغًا، مع توفير الأدوات لحل 4,209 مشكلات خاصة بالمستخدمين.



المراجعة المتخصصة: من بين التقارير المتبقية البالغ عددها 6,929 تقريرًا، تطلب 4,107 تقارير مراجعة متخصصة وأدى ذلك إلى إزالة المحتوى.
















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