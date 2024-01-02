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إيلون ماسك: 2024 ستكون أكثر جنونا من أى عام سبق

1/2/2024 2:38:35 PM
(MENAFN- Youm7) أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل الحياة "الطبيعية" للناس في جميع أنحاء العالم، ومع بدء استقرار الأمور في عام 2022 مع تعافي الأشخاص من الأضرار، كان عام 2023 هو عام التخفيضات الشديدة في الوظائف، خاصة في صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم، ومع دخول الناس إلى عام 2024، يأملون أن يكون العام خاليًا من "الجنون". ورداً على أحد المتابعين الذين نشروا على X أنه يمكننا أن نحظى بعام عادي في 2024 بعد "4 سنوات من الجنون"، قال أغنى رجل في العالم: "2024 سيكون أكثر جنوناً حسب توقعاتي"، بحسب موقع TOI الهندى.
وربما ألمح ماسك، الذي رحب بالعام الجديد بقوله "LFG (دعونا نذهب) 2024" في منشور على X، إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي السبب وراء ذلك، وعلق أحد متابعيه:“مع هذه الانتخابات الرئاسية، آخر شيء سيكون 2024 طبيعيا”، بينما نشر آخر:“ستكون مثيرة بسبب الانتخابات! ترامب 2024”.
ماسك لن يصوت لبايدن


قال ماسك في نوفمبر إنه لا يستطيع أن يتصور نفسه يصوت للرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، وكان قد انتقد في السابق بايدن لازدراءه لشركة تسلا والإشادة بشركة جنرال موتورز باعتبارها الشركة الرائدة في ثورة السيارات الكهربائية.








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