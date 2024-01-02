إيلون ماسك: 2024 ستكون أكثر جنونا من أى عام سبق

قال ماسك في نوفمبر إنه لا يستطيع أن يتصور نفسه يصوت للرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، وكان قد انتقد في السابق بايدن لازدراءه لشركة تسلا والإشادة بشركة جنرال موتورز باعتبارها الشركة الرائدة في ثورة السيارات الكهربائية.

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