إيلون ماسك: 2024 ستكون أكثر جنونا من أى عام سبق

(MENAFN
- Youm7) أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل الحياة "الطبيعية" للناس في جميع أنحاء العالم، ومع بدء استقرار الأمور في عام 2022 مع تعافي الأشخاص من الأضرار، كان عام 2023 هو عام التخفيضات الشديدة في الوظائف، خاصة في صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم، ومع دخول الناس إلى عام 2024، يأملون أن يكون العام خاليًا من "الجنون". ورداً على أحد المتابعين الذين نشروا على X أنه يمكننا أن نحظى بعام عادي في 2024 بعد "4 سنوات من الجنون"، قال أغنى رجل في العالم: "2024 سيكون أكثر جنوناً حسب توقعاتي"، بحسب موقع TOI الهندى.
وربما ألمح ماسك، الذي رحب بالعام الجديد بقوله "LFG (دعونا نذهب) 2024" في منشور على X، إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي السبب وراء ذلك، وعلق أحد متابعيه:“مع هذه الانتخابات الرئاسية، آخر شيء سيكون 2024 طبيعيا”، بينما نشر آخر:“ستكون مثيرة بسبب الانتخابات! ترامب 2024”.
ماسك لن يصوت لبايدن
قال ماسك في نوفمبر إنه لا يستطيع أن يتصور نفسه يصوت للرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، وكان قد انتقد في السابق بايدن لازدراءه لشركة تسلا والإشادة بشركة جنرال موتورز باعتبارها الشركة الرائدة في ثورة السيارات الكهربائية.
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