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تحويل الجزء الأخير من الدعم السعودي للموازنة الأردنية بقيمة 38.6 مليون دولار - جريدة الوطن السعودية

1/2/2024 2:38:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية تحويلَ الجزء الأخير من الشريحة الخامسة والأخيرة، البالغة قيمتها (38.6) مليون دولار أمريكي، والتي تأتي كجزء من المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة (250) مليون دولار على مدى خمس سنين (2018-2022) ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي تم الاتفاق عليها خلال العام 2018.
ورحّبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان بسفير خادم الحرمين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير الإدارة العامة للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة المالية عبدالمحسن بن عبدالعزيز المطوع، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.
كما أعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للمملكة العربية السعودية على الدعم التنموي المتواصل الذي قدّمته إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى الإسهام في المنحة الخليجية، وحزمة المساعدات المقدمة للأردن في إطار "قمة مكة المكرمة"، واستجابة المملكة العربية السعودية السريعة للإسهام في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
وقالت: إننا نجتمع اليوم لإعلان تحويل الجزء الأخير الشريحة الخامسة والأخيرة والبالغ قيمتها (38.6) مليون دولار أمريكي، والتي تأتي في إطار المنحة المقدمة للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة (250) مليون دولار ضمن تعهدات قمة مكة"، مؤكدةً أهمية الدعم السعودي ودوره في دعم اولويات التنمية، معربةً عن تطلعها الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن تحويل الدعم يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عام 2018م، التي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني الذي يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع وينتظره مستقبل واعد ومشرق بإذن الله في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال: إن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات والتداعيات الاقليمية التي ألمت بالمنطقة، وتمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والإنتاج.

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