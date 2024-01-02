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مصرع 5 أشخاص في تصادم طائرتين بمطار هانيدا الياباني - جريدة الوطن السعودية

1/2/2024 2:38:10 PM
(MENAFN- Al Watan) لقي خمسة أشخاص مصرعهم كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني بعد حادث تصادم مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو اليوم نتج عنه اندلاع الحريق بالطائرة المدنية. وأكدت الخطوط الجوية اليابانية سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 شخصا على متن طائرة الركاب التي اندلعت فيها النيران أثناء هبوطها في مطار هانيدا بطوكيو.
وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) على الهواء النيران تشتعل في الطائرة أثناء انزلاقها على المدرج على الرغم من الجهود التي بذلتها أطقم الإنقاذ للسيطرة على الحريق.
وذكر متحدث باسم الخطوط اليابانية أن الطائرة أقلعت من مطار شين-تشيتوس في جزيرة هوكايدو بشمال البلاد.

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