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أمام الملك.. السفراء المعينون حديثا لدى عدد من الدول يؤدون القسم

1/2/2024 2:37:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر عرقه بالرياض، اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة.
وقد أدى القسم كل من السفيرة المعينة لدى إسبانيا الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، والسفير المعين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والسفير المعين لدى المجر ماجد بن عبدالعزيز العبدان، والسفير المعين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط، والسفير المعين لدى أوغندا محمد بن خليل فالوده، والسفير المعين لدى بلغاريا رامي بن سعود العتيبي، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
حضر أداء القسم، معالي نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

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