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المنتخب الوطني يفوز على الأولمبي في مباراة تجريبية

1/2/2024 2:36:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا معنويا على المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة، بنتيجة 5-3 في المباراة التجريبية التي جرت اليوم على ستاد عمان.
وتكونت المباراة من 3 أشواط حيث امتد الشوط الأول لـ35 دقيقة والثاني لمدة 35 دقيقة، فيما بلغت مدة الشوط الثالث 45 دقيقة.
وتقدم المنتخب الأولمبي بنتيجة 2-0 عن طريق وسيم ريالات وعرفات الحاج فيما سجل الهدف الثالث سيف درويش.
وسجل للمنتخب الأول أنس العوضات (هدفان) ونور الدين الروابدة وعلي علوان وموسى التعمري (من ركلة جزاء).

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