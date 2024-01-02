المنتخب الوطني يفوز على الأولمبي في مباراة تجريبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
حقق المنتخب الوطني لكرة القدم
فوزا معنويا على المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة، بنتيجة 5-3 في المباراة التجريبية
التي جرت اليوم على ستاد عمان.
وتكونت المباراة من 3 أشواط حيث امتد الشوط
الأول لـ35 دقيقة والثاني لمدة 35 دقيقة، فيما بلغت مدة الشوط الثالث 45 دقيقة.
وتقدم المنتخب الأولمبي بنتيجة 2-0 عن طريق
وسيم ريالات وعرفات الحاج فيما سجل الهدف الثالث سيف درويش.
وسجل للمنتخب الأول أنس العوضات (هدفان) ونور
الدين الروابدة وعلي علوان وموسى التعمري (من ركلة جزاء).
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