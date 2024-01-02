مانشيني يختار قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس آسيا

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء، القائمة النهائية التي ستشارك في كأس آسيا الشهر الحالي في قطر بعد استبعاد أربعة لاعبين من تشكيلة مبدئية أعلنها يوم السبت الماضي.والمستبعدون هم الحارس محمد اليامي ولاعب الوسط علي هزازي والمهاجمان خالد الغنام ومحمد مران.وأعلن حساب المنتخب السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم تويتر، تشكيلة ضمت 26 لاعبا هم:حراس المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.مدافعون: حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبدالحميد وفواز الصقور وعبدالله الخيبري.لاعبو الوسط: عبد الإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.مهاجمون: فهد المولد وأيمن يحيى وعبدالرحمن غريب وفراس البريكان وعبدالله رديف وصالح الشهري.











وسيخوض المنتخب خلال معسكره الحالي في الدوحة ثلاث مباريات ودية أمام لبنان يوم الخميس، ومنتخب فلسطين بعدها بخمسة أيام، ثم يختتم المعسكر بمواجهة هونغ كونغ في العاشر من يناير الحالي.



وخاضت السعودية ست مباريات ودية في مراحل الإعداد الثلاث السابقة بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا وبوليفيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية ونيجيريا ومالي.



كما خاض الأخضر مباراتين ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام باكستان والأردن.



وتشارك السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، في كأس آسيا التي تنطلق في 12 من الشهر الحالي ضمن المجموعة السادسة إلى جوار سلطنة عُمان وقرغيزستان وتايلاند.