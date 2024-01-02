نادي الوحدات يعلن عن مدربه الجديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس إدارة نادي الوحدات في جلسته المنعقدة الآن الموافقة على التعاقد مع المدرب الوطني أمجد أبو طعيمة لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.
وبحسب الناطق الرسمي لنادي الوحدات عوض الأسمر والذي أفضى بالخبر، قرر المجلس الموافقة على تعيين المدرب عامر عقل مدرباً عاما للفريق، ورأفت العلامي محللاً للأداء، ووسام حزين مدرباً لحراس المرمى، وسعد اسماعيل مدرباً للياقة البدنية.
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