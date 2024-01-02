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نادي الوحدات يعلن عن مدربه الجديد

1/2/2024 2:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس إدارة نادي الوحدات في جلسته المنعقدة الآن الموافقة على التعاقد مع المدرب الوطني أمجد أبو طعيمة لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وبحسب الناطق الرسمي لنادي الوحدات عوض الأسمر والذي أفضى بالخبر، قرر المجلس الموافقة على تعيين المدرب عامر عقل مدرباً عاما للفريق، ورأفت العلامي محللاً للأداء، ووسام حزين مدرباً لحراس المرمى، وسعد اسماعيل مدرباً للياقة البدنية.

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