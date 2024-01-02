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لاعبو الرمثا يرفضون التدريب احتجاجا على تأخر الرواتب

1/2/2024 2:36:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد رفض لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، المشاركة في التدريب الذي كان مقررا اليوم، وذلك احتجاجا على تأخر الإدارة في صرف الرواتب الشهرية المتأخرة منذ حوالي 4 أشهر.

وحضر اللاعبون إلى الملعب اليوم لتسلم الرواتب بناء على وعود إدارية على أن ينخرطوا بعدها في التدريب، ولكن الإدارة لم تحضر ورفضت الرد على هواتف اللاعبين الأمر الذي دفع الفريق لرفض التدرب و التلويح بالتصعيد في حال واصل النادي تجاهله.

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