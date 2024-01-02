لاعبو الرمثا يرفضون التدريب احتجاجا على تأخر الرواتب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان-الغد رفض لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، المشاركة في التدريب الذي كان مقررا اليوم، وذلك احتجاجا على تأخر الإدارة في صرف الرواتب الشهرية المتأخرة منذ حوالي 4 أشهر.
وحضر اللاعبون إلى الملعب اليوم لتسلم الرواتب بناء على وعود إدارية على أن ينخرطوا بعدها في التدريب، ولكن الإدارة لم تحضر ورفضت الرد على هواتف اللاعبين الأمر الذي دفع الفريق لرفض التدرب و التلويح بالتصعيد في حال واصل النادي تجاهله.
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