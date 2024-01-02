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الطائرة يعين القهوجي وضراغمة مدربين في الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية

1/2/2024 2:36:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أكد نائب سمو رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن تركيز الاتحاد ينصب حاليا على إعداد كافة المنتخبات الوطنية من خلال البرامج الفنية التي يشرف عليها الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة التونسي هيثم الوسلاتي، وأن نظرة الاتحاد لهذه المنتخبات شمولية، ويتطلع اليها بتفاؤل كبير في عملية التطوير والوصول بها إلى المستوى الذي يلبي الطموح.
وأضاف قطيشات "العام الحالي سيكون مختلفاً من خلال المشاركات الواسعة للمنتخبات الوطنية في البطولات العربية والآسيوية وغرب آسيا، التي قرر الاتحاد المشاركة فيها، ونأمل فيها تحقيق نتائج طيبة تعكس المستوى الجيد الذي وصلت اليه الكرة الطائرة الأردنية في مشاركاتها الأخيرة".
وبين قطيشات إلى أن الاتحاد ولغايات بناء منتخبات وطنية للفئات العمرية مواليد 2010 - 2011، قرر تعيين المدربين يعقوب القهوجي وإسلام دراغمة في الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية".
وأكد قطيشات اعتزاز الاتحاد بكافة المدربين المحليين، الذين يعتبرون جزءا مهما من عملية التطوير، ودورهم الكبير في اكتشاف اللاعبين، ومساهمتهم الواضحة في تحقيق المنتخبات الوطنية للنتائج المميزة".

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