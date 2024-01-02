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الفيصلي يتعاقد مع أبو هشهش

1/2/2024 2:36:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تعاقد النادي الفيصلي مع لاعب مغير السرحان السابق صهيب أبو هشهش، ليمثل الفريق لمدة موسمين ونصف.
ووقع ابو هشهش على كشوف النادي َمساء اليوم، حيث تكفل نائب الرئيس أحمد الوريكات بكامل مقدم عقد اللاعب.
ويعد أبو هشهش من أفضل اللاعبين الذين ظهروا خلال مرحلة الذهاب.

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