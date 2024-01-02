الفيصلي يتعاقد مع أبو هشهش

الفيصلي يتعاقد مع أبو هشهش
التاريخ
1/2/2024 2:36:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تعاقد النادي الفيصلي مع لاعب مغير السرحان السابق صهيب أبو هشهش، ليمثل الفريق لمدة موسمين ونصف.
ووقع ابو هشهش على كشوف النادي َمساء اليوم، حيث تكفل نائب الرئيس أحمد الوريكات بكامل مقدم عقد اللاعب.
ويعد أبو هشهش من أفضل اللاعبين الذين ظهروا خلال مرحلة الذهاب.
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