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المركز الوطني للإبداع يكرّم الفائزين بمسابقة تميّز لمشاريع التخرج الجامعية للعام 2023

1/2/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كرّم الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الفرق الفائزة بمسابقة "تميّز" لمشاريع التخرج الجامعية للعام 2023 التي نظمها المركز بالتعاون مع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة (InJo4.0) بمشاركة 14 فريقاً من 9 جامعات حكومية وخاصة.
وفاز بالمركز الأول فريق RTM من الجامعة الألمانية الأردنية ومثّله الطلبة، تالا الكنعاني، رنيم العريدي، ومحمد العلي، وبالمركز الثاني فريق JoCyberGo من جامعة العلوم الإسلامية العالمية ومثله، سعد مناع، لبيب معاذ، عبدالله الرمحي، وقصي عيسى، فيما حلَّ ثالثاً فريق Robo-Rescue من جامعة اليرموك ومثّله، ضحى القزاز، شهد شرارة ومرام لطايفة، وحصلت الفرق الفائزة على دعم مالي مقداره 3500، 2500، 1500 يورو على التوالي، مع احتضان من قبل (InJo4.0) لتطوير مشاريعهم، وتحويلها إلى منتج تجاري.
وبحضور مدير التشغيل في مركز الابتكار المهندس عبدالرحمن الزريقي وعدد من الأساتذة المشرفين وفريق عمل المركز الوطني للإبداع أشاد الرفاعي بالطلبة الفائزين والمشاركين في المسابقة، مقدرا جهودهم الحثيثة داعيا أن يستمروا في درب البحث والتطوير.
كما وأكّد على أن مشاريع التّخرج الجامعية يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل الجامعات والطلبة كونها البوابة الأولى للطلبة نحو أسواق العمل وميادين التميز والعطاء.
يُشار إلى أن مجالات المسابقة تمحورت حول رقمنة عمليات التصنيع الذكي، تطوير منتجات صناعية مرتبطة بالانترنت، والعدادات الذكية في مجالات المياه والطاقة باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وأن 50 مشاركاً من الفرق المتأهله حصلوا على برنامج تدريبي بمجال مشاريعهم مدته (200) ساعة على نفقة مركز الابتكار مع حصولهم على الاستشارات الفنية والتقنية ومساعدتهم في تنفيذ النموذج الأولي لمشاريعهم.

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