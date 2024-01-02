كيف يتسلل السكر إلى أجسامنا؟



وتوصي الإرشادات الأميركية، بالحد من استهلاك السكريات المضافة إلى حدود 10 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية، فيما توصي جمعية القلب الأميركية بحد أقصى 6 بالمئة، بحسب وصف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".





ونقلت "وول ستريت جورنال" عن إحصائية فيدرالية أميركية، أنه على الرغم من انخفاض الاستهلاك الإجمالي للسكريات في السنوات الأخيرة، فإن الأميركيين يحصلون على متوسط يصل إلى نحو 13 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية.



وهناك بالطبع فارق كبير بين السكريات المضافة الموجودة في الأطعمة المصنعة، مثل الصودا واللبن والعسل والسكر نفسه، وبين السكريات الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه ومنتجات الألبان. والأخيرة توفر عناصر غذائية يحتاجها الإنسان، ومعظم الأميركيين لا يتناولون القدر الكافي منها.



وقالت الأستاذة المساعدة في جامعة هارفارد، المتخصصة في الصحة العامة، إيريكا كيني، للصحيفة: "لو كانت لديك تفاحة فهي تحتوي على السكر، لكنه ضمن مجموعة كاملة من المياه والألياف والعناصر الغذائية".



كيف تقلل كمية السكر المضاف في برنامجك الغذائي؟



فحص "ملصقات المنتجات"

تطلب إدارة الغذاء والدواء الأميركية من مصنّعي المواد الغذائية، إدراج كمية السكريات المضافة في سطر منفصل مكتوب على ملصق العناصر الغذائية للمنتج، وذلك في محاولة لتقليل استهلاك المواطنين للسكر.



وينصح الخبراء بفحص تلك الملصقات قبل الإقبال على الأكل أو الشرب، لتجنب إدخال كميات كبيرة منه إلى الجسم دون إدراك ذلك.



"لا تشرب السكر"

المشروبات المحلاة بالسكر تعتبر المصدر الرئيسي للسكريات المضافة في النظام الغذائي في الولايات المتحدة، حيث تمثل حوالي 24 بالمئة من كمية السكر المضاف اليومية، بحسب البيانات الفيدرالية.



وفي هذا الصدد، قالت كيني: "لا تحتاج إلى السكر من المشروبات المحلاة، فهي بالأساس حلوى سائلة".



يعلم الناس على الأغلب أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وكذلك مشروبات الطاقة والعصائر المعبأة.

كما أن القهوة والشاي يعتبران أكبر مصدر للسكريات المضافة، حيث تمثل 11 بالمئة من معدل تناول السكر اليومي للأميركيين.



ولا تجعلك المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة تشعر بالشبع سريعًا، مما يعني أنك ستستهلك كميات أكبر، وفق أستاذ علوم التغذية بجامعة بيردو بولاية إنديانا، ريتشارد ماتيس.



"الملاعق الصغيرة"

قالت كيني، إن القاعدة العامة تشير إلى أن 4 غرامات من السكر تعادل ملعقة صغيرة تقريبا. وبالتالي لو كانت علبة زبادي تحتوي على 16 غراما من السكر، يعني ذلك أنها تحتوي على 4 ملاعق صغيرة، نقلا عن الحرة.





وأوضحت أن تلك الطريقة في حساب معدل السكريات، يمكن أن تساعد في تحديد كميات السكر المضاف في المنتجات المختلفة من الأطعمة.



احذر المصادر غير المتوقعة

قالت أستاذة التغذية بجامعة نورث كارولينا، لوول ستريت جورنال، إن بعض الأطعمة التي لا نعتقد أنها حلوة المذاق، يمكن أن تحتوي على كميات هائلة من السكريات المضافة، مثل الخبز وتوابل السلطة والكاتشب والصلصات.



فيما أشارت أخصائية التغذية سو إيلين هاينز، للصحيفة، إلى أنه يجب فحص مكونات الصلصات أو النكهات التي تضاف إلى السلطة، حيث يمكن تسويقها على أنها "قليلة الدهون"، وفي بعض الأحيان يتم إضافة مزيد من السكر لتعويض الفرق في الطعم.

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