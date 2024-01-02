اعتمد فيها على الكوفية.. مصمم مصري يطلق مجموعة“حرة” دعماً لفلسطين



وقد اعتمد نور في تصاميمه، التي عرض صورها قبل التصميم النهائي، على الكوفية الفلسطينية بلونيها الأبيض والأسود، واختار للمجموعة اسم "حرة".

فيما اختار المزج بين التراث الفلسطيني والحداثة العالمية في هذه التصاميم، التي جاءت أغلبها محتشمة، منها ما هو مناسب للمرأة المحجة، ومنها ما هو مناسب للسهرات والحفلات الخاصة.



المصمم محمد نور يختار الكوفية في أزيائه

أشار محمد نور في تصريحاته إلى أن هذه المجموعة الجديدة، التي أطلقها ليلة رأس السنة، ومع بداية سنة 2024، جاءت تعبيراً عن دعمه للقضية الفلسطينية، وتذكيراً بالأحداث الجارية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وجاء اختياره للكوفية باعتبارها رمزاً من رموز النضال والثقافة الفلسطينية، لتكون الرسالة واضحة منه، والتي تدعم حق الفلسطينيين في استعادة أراضيهم من المحتل.



وتتكون المجموعة من 42 قطعة من الفساتين التي سيعمل على تقديمها بخامات مصرية وأقمشة عالية الجودة، لتكون مريحة عند ارتدائها، من بينها الساتان والحرير.



"حرة".. رسالة محمد نور لفلسطين

وفي تعليقه على منشوره الخاص بالتصاميم عبر حسابه على إنستغرام، قال محمد نور: "علشان مننساش اخواتنا.. عملت حاجة تفكرنا كلنا.. مجموعتي "حرة" آخر حاجة في سنة 2023، وإن شاء الله بداية حلوة لسنة 2024′′.



فيما قال في تصريح له عبر صحيفة "البوابة نيوز": "أردت أن أقدم رسالة دعم للقضية الفلسطينية، وإيماني بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، واخترت الشال الفلسطيني باعتباره رمزاً تراثياً وثقافياً مهماً للشعب الفلسطيني، ورغبت في توظيفه بطريقة مبتكرة وعصرية".



وأضاف: "تتميز المجموعة بتصاميمها البسيطة والأنيقة، والتي تتناسب مع مختلف المناسبات، كما أنها مصنوعة من خامات عالية الجودة، لتمنح المرأة إطلالة مميزة وجذابة". -وكالات

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