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لتفادي أمراض القلب.. هذا الوقت المثالي لتناول وجبتي الإفطار والعشاء

1/2/2024 2:36:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت دراسة جديدة أن تناول وجبة الإفطار في الساعة الثامنة صباحا ووجبة العشاء قبل الثامنة مساء يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.


ووفقا لصحيفة ((التلغراف)) البريطانية، فقد أجريت الدراسة على أكثر من 103 آلاف شخص فرنسي، معظمهم (79 في المائة) من النساء، بمتوسط عمر 42 عاماً، لبحث الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب والأوعية الدموية.


وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون أول وجبة في اليوم في الساعة 9 صباحا هم أكثر عرضة بنسبة 6 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يتناولونها في الساعة 8 صباحاً.


كما ارتبط تناول العشاء بعد الساعة 9 مساءً بزيادة خطر الإصابة بأمراض تمدد الأوعية الدموية والسكتات الدماغية بنسبة 28 في المائة مقارنة بتناوله قبل الساعة 8 مساءً، خاصة عند النساء.

ومع ذلك، تظهر النتائج أيضاً أن المدة الأطول من ((الصيام الليلي))، أي الفرق في الوقت بين الوجبة الأخيرة في اليوم والوجبة الأولى في اليوم التالي، ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


وقال الدكتور حسن سرور، من المعهد الوطني الفرنسي لبحوث الزراعة والغذاء والبيئة، والذي أشرف على الدراسة: ((هذه النتائج، التي يجب تكرارها في مجموعات أخرى من السكان ومن خلال دراسات علمية إضافية، تسلط الضوء على الدور المحتمل لتوقيت الوجبات في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية)).

ونشرت النتائج في مجلة ((نيتشر كوميونيكيشنز)).


يذكر أن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

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