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تأسيس نادي موظفي وزارة الأشغال العامة

1/2/2024 2:36:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر في عدد الجريدة الرسمية الأحد، إعلان تأسيس نادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية حسب نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم (33) لسنة 2005 وتعديلاته.

وهنأ وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن موظفي الوزارة بهذا المنجز الجديد، والذي يعد مكسبا لكافة العاملين بالوزارة والمتقاعدين منها، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التعاون، وتحسين الوضع الاقتصادي لأعضاء النادي، في الوقت الذي يعتبر فيه النادي مظلة ريادية للموظفين لتقديم وخلق خدمات متنوعة ذات نقلة نوعية في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية.

وقدم أبو السمن الشكر والتقدير إلى وزير الشباب محمد النابلسي، وإلى موظفي وزارة الشباب على تعاونهم الكبير في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام.

ويحمل النادي الرقم (740)، وتتكون هيئته العامة من موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملين والمتقاعدين، ونظامه الأساسي (الخاص) يعزز من الروابط الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين موظفي الوزارة من خلال البرامج التي سيتبناها النادي، والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية الترفيهية، التي سيقيمها، والتي ستعبر عن شمولية النادي، وتحقيق أهدافه، وتوسعة مظلته الاجتماعية.

وتشمل أهداف النادي، توثيق وتمكين العلاقات الاجتماعية والثقافية بين موظفي الوزارة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لموظفي الوزارة، وعقد الاتفاقيات مع مختلف الجهات لتقديم خدمات بأسعار تفضيلية وجودة عالية للعاملين في الوزارة والموظفين والمتقاعدين من أعضاء الهيئة العامة، اضافة إلى اقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية.

وحسب النظام الداخلي الخاص للنادي، سيقوم وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيب لوزير الشباب بتعيين رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية التي ستتولى إدارة شؤون النادي في المرحلة المقبلة.

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