مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل مراد

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل مراد
التاريخ
1/2/2024 2:36:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت إلى آل مراد بالمرحوم سمير عيسى مراد.
ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.
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