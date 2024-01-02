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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل مراد

1/2/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت إلى آل مراد بالمرحوم سمير عيسى مراد.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.

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