القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية

القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية
التاريخ
1/2/2024 2:35:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها اشتبكوا اليوم الثلاثاء مع قوة إسرائيلية راجلة من نقطة الصفر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأجهزوا عليها.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج.
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