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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

1/2/2024 2:35:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و053 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في القطاع استشهد فيها 207 فلسطينيين وأصيب 338 خلال 24 ساعة.

وفي اليوم الـ88 للعدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم القصف المركز على المنطقة الوسطى بالقطاع، حيث استشهد 70 وأصيب أكثر من 100 خلال الـ24 ساعة الماضية. (الجزيرة نت)

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