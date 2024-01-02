صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد ضحايا
العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و053 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين
الأول الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن
الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في القطاع استشهد فيها 207 فلسطينيين وأصيب 338 خلال 24
ساعة.
وفي اليوم الـ88
للعدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم القصف المركز على المنطقة
الوسطى بالقطاع، حيث استشهد 70 وأصيب أكثر من 100 خلال الـ24 ساعة الماضية. (الجزيرة نت)
MENAFN02012024000072011014ID1107677885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.