تركيا تأمر باعتقال 46 مشتبها بتورطهم في مخطط للموساد

تركيا تأمر باعتقال 46 مشتبها بتورطهم في مخطط للموساد
التاريخ
1/2/2024 2:35:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام
تركية، إن المدعي العام أمر باعتقال 46 مشتبها في تورطهم بمخطط لجهاز الموساد
الإسرائيلي، لاستهداف أجانب في تركيا. (الجزيرة نت)
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