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الخميس المقبل.. أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر بالإبادة الجماعية في غزة

1/2/2024 2:35:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 العبرية إن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستعقد الخميس المقبل أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.

وكانت إسرائيل قررت اليوم الثلاثاء، في خطوة استثنائية المثول أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضدها.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة، طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.


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