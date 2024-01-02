الخميس المقبل.. أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر بالإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 العبرية إن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستعقد الخميس المقبل أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.
وكانت إسرائيل قررت اليوم الثلاثاء، في خطوة استثنائية المثول أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضدها.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة، طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
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