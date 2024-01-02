نتنياهو يعقد اجتماعين لبحث ترتيبات ما بعد الحرب في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، اجتماعين لمجلس الحرب الإسرائيلي وللمجلس الأمني
المصغر لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
وكان نتنياهو قد قال
إنه لا عودة لسكان شمالي القطاع إلى ديارهم، ولا تغيير في أوامر إطلاق النيران.
وأضاف- في كلمة خلال
اجتماع لكتلة حزبه في الكنيست- أن "إسرائيل" تتصرف وفق ما يخدم مصالحها.
وتحدث نتنياهو عن
توافقات، وفي بعض الأحيان خلافات، مع الولايات المتحدة، حسب تعبيره. (الجزيرة نت)
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