ما هي“نظرة الألف ياردة” التي تهدد عيون أطفال غزة؟



إلا أن هذه الحالة لها اسم علمي يطلق عليه "نظرة الألف ياردة"، وهي حالة يمكن أن يصاب بها العديد من الأشخاص حول العالم، والتي قد تصل إلى العمى، وتحدث عادة عند تعرضهم لصدمة أو مشاهد صعبة في حياتهم، وعادة ما تكون عن الجنود أو الأشخاص الذين عايشوا الحروب أو صدمات صعبة.



يمكن أن تؤثر الصدمة على الشكل الخارجي للإنسان الذي يعكس المشاعر الداخلية له، فمثلما للفرح تعبيرات خاصة تظهر على محيا الشخص، فللحزن والصدمات المفعول نفسه، إلا أنها قد تكون خطيرة في بعض الحالات.



على الرغم من أن الصدمة قد تظهر أحياناً بشكل غير ملموس، إلا أن هناك علامات ظاهرة، مثل ظاهرة نظرة الألف ياردة. ترتبط هذه الظاهرة غالباً بالمحاربين القدامى، وتصف هذه العبارة التعبير المستقل الذي قد يظهر لدى الأفراد الذين يعانون من صدمة ناتجة عن التجارب القتالية أو صدمات أخرى أو حالات صحية عقلية مشابهة.



لتبدأ التساؤلات حول ما هي هذه النظرة؟ وما معناها في علم النفس؟ وما تأثيرها على الأطفال وطرق علاجها؟



ما هي نظرة الألف ياردة؟

عند التحديق لمسافة الألف ياردة، يعبّر الفرد عن حالة تفكك خالية من المشاعر، تنشأ أحياناً نتيجة للتوتر الشديد أو التفكك النفسي. يطلق على هذه الحالة مصطلح "تحديق الألف ياردة"، الذي أصبح مرادفاً للصدمة القتالية وصدمة القذيفة في الوسط العسكري.



يرتبط مصطلح "نظرة الألف ياردة" بشكل خاص بكبار السن، وهو يشير إلى علامة تحذيرية تدل على أن حواسهم أصبحت مثقلة بالخوف والصدمة لفترات طويلة. يظهر هذا التحديق عندما يصبح الجهاز العصبي غير قادر على معالجة الضغوط النفسية بشكل فعال.



على مرّ السنين، اختلفت التسميات لهذه الظاهرة، ولكن العلوم الطبية كان لها دور بارز في فهم التقدم السريع لتلك التأثيرات النفسية الناتجة عن الحروب. يُطلق عليها أحياناً اسم "صدمة القذيفة"، أو "رد فعل الإجهاد القتالي"، أو "إرهاق المعركة"، وأحياناً "اضطراب ما بعد الصدمة".



ما هي نظرة الألف ياردة؟

وبغض النظر عن التسمية السريرية، تظل الظروف المحيطة بهذا التحديق كما هي إلى حد كبير، مُظهرة الآثار العميقة للتجارب الحربية والصدمات النفسية على الفرد، خاصة في مرحلة الشيخوخة.



تمت تسمية هذا التعبير بناءً على لوحة فنية بعنوان "Marines Call It That 2000 Yard Stare" للفنان توم ليا. نشرت اللوحة لأول مرة في مجلة لايف في عام 1945، حيث تصور جندياً من الحرب العالمية الثانية يقف أمام ساحة معركة مدمرة ويحدق للأمام بنظرة منفصلة.



مع مرور الوقت، أصبحت "نظرة الألف ياردة" تعبيراً يستخدم لوصف التفكك النفسي الذي يمكن أن يطرأ على الأفراد بسبب تجارب الحروب والصدمات النفسية.



عندما يتجاهل شخصٌ مسافة الألف ياردة، يظهر ذلك بتعبير منفصل وخالٍ من المشاعر على وجهه، ويمكن أن يكون غير مدرك للأحداث من حوله. يتّسم هذا الانفصال بطبيعته النفسية، حيث يؤثر على إدراك الفرد ووعيه وذاكرته وحتى التحكم في حركته.



تشير الدراسات النفسية إلى أن الانفصال هو نوع من الاستجابة للتوتر، يؤثر على جوانب متعددة من حياة الفرد. يمكن أن يكون هذا الانفصال طفيفاً كالتقسيم إلى درجات أعلى من الشدة، مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) واضطراب الهوية الانفصامية (DID).



عندما يتم فصل شخص عن البيئة المحيطة به، قد ينجم عن ذلك شعور بالانفصال، سواء عن الذات أو عن العالم المحيط به. يمكن أن يظهر هذا الانفصال بمظاهر متعددة، منها مشاعر الخدر الجسدي والعاطفي، وذكريات الماضي، ما يتسبب في ظهور الفرد كغير مركز أو منفصل أو منعزل.



التفكك المتكرر يمكن أن يكون ناتجاً عن العديد من حالات الصحة العقلية. فعلى سبيل المثال، قد ينجم اضطراب الإجهاد الحاد واستجابة الجسم للضغط الناتج عنه عن ظهور الشخص في حالة من الذهول أو الارتباك.



يُعَدّ الانفصال أيضاً واحداً من الأعراض الموثقة للاضطرابات النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب الشخصية الحدية (BPD)، والاضطرابات النفسية الأخرى. هذه الحالات يمكن أن تكون متعددة الأوجه وتتطلب فهما عميقاً لتأثيراتها على الفرد.



تاريخ نظرة الألف ياردة

حسب موقع "medium" الأمريكي في عام 1968، استطاع المصور البريطاني دون ماكولين أن يلتقط لحظة مميزة بشكل استثنائي عندما التقط صورة لجندي مجهول من مشاة البحرية الأمريكية خلال معركة مدينة هيو في حرب فيتنام.



كان هذا الجندي يجلس دون حركة، ممسكاً بسلاحه، ووقف عند نقطة حيث تظهر عليه علامات الخوف والصدمة لفترات طويلة، لدرجة أن الجهاز العصبي لم يعد قادراً على معالجة تلك الصدمات.



ماكولين، وهو مصور فني، اقترب بعناية فائقة من الجندي والتقط سلسلة من 5 لقطات. تظل هذه اللقطات تاريخية، حيث لم يتغير تعبير الجندي الحجري أبداً؛ ولم يرمش عينيه مرة واحدة.





هذا التحديق البارد والمنفصل الذي يعبر عن إعياء عقلي عميق أُطلق عليه مصطلح "نظرة الألف ياردة". وقد وقعت حوادث مماثلة عبر التاريخ، حيث يظهر الإنسان بوضوح، في مواجهة الصدمات والخطر، في عينيه التعب والصمت الناتجين عن الصدمة.



المؤرخ اليوناني هيرودوت سجل حادثة مشابهة قبل قرون، حيث أصيب جندي أثيني بالعمى فجأة خلال معركة ماراثون في عام 440 قبل الميلاد بعد أن شاهد صديقيه يقتلان أمامه. ولكن، كان هناك تحول في الفهم لاحقاً، حين تم لاحقاً اكتشاف أن العديد من الجنود الذين كانوا ضحايا للصدمة لم يكونوا قريبين من القذائف المتفجرة.



تاريخياً، ظهر مصطلح "صدمة القذيفة" للمرة الأولى في عام 1915 عندما وضعه الكابتن البريطاني تشارلز مايرز خلال الحرب العالمية الأولى لوصف حالات الجنود الذين كانوا يعانون من أعراض غريبة وشديدة نتيجة للقتال، مثل ارتعاشات الجسم والتأتأة والخدر الحسي.



ورغم أن "صدمة القذيفة" كانت تشمل أحوالاً متنوعة، فإنها أظهرت تأثيرات جسدية خطيرة نتيجة للتعرض المستمر للقصف.



في الحروب اللاحقة، مثل الحرب العالمية الثانية، شهد العديد من الجنود تأثيرات نفسية كبيرة بسبب الضغوط النفسية والمعاناة المستمرة. "إرهاق المعركة" أصبح تشخيصاً جديداً للجنود الذين تعرضوا للصدمات النفسية بعد فترات طويلة من الخدمة، ما أثر على العديد منهم بشكل دائم.



تأثير هذه النظرة على الأطفال

قد تكون الإصابة بنظرة الألف ياردة خطيرة على الأطفال، خاصة عندما يعايشون الحروب أو يرون مشاهد صعبة في سن متقدمة، ما يمزج النظرة مع الخوف وعدم القدرة على استيعاب ما يحدث حوله خلال تلك الفترة.



يظهر أن الأطفال أيضاً يستخدمون ظاهرة الانفصال كوسيلة للتعامل مع مواقف صادمة أو مؤلمة قد تطرأ في حياتهم. تماماً كما تظهر نظرة الألف ياردة عند البالغين، يمكن للأطفال أن يبدوا خلال هذه الحالات كمشاهدين يعانون من الخدر والانفصال.



في دراسة أجريت عام 2017، قام الباحثون بفحص السمات المشتركة لدورات الانفصال التي قد يمر بها الأطفال بسبب تجارب صادمة. أظهرت نتائج الدراسة أن الأعراض الشائعة خلال فترات الانفصال تشمل التباعد والانغلاق والابتعاد. وكان من المألوف أيضاً أن يظل الأطفال ساكنين جسدياً ومنعزلين خلال تلك الحالات.



وهي في العادة تصيب الجنود بعد أوقات طويلة من القتال المتواصل، وتكون نتيجة لإصابة الشخص بإنفصال عاطفي عن الواقع، وعن الأهوال المحيطة بهم. أصيب بها العديد من الجنود بالحرب العالمية الثانية و هناك لوحة ل الرسام توم ليا ل أحد جنود مشاة البحرية الأميريكية فقال إنه لا يرى أي انفعال في عيونهم : "كانت النظرة في عيونهم خالية من الحياة"، أو ما سمّي لاحقًا ب"نظرة الألف ياردة".

وأضاف احد الجنود "بعد أن فقدت صديقي الأول، شعرت أنه من الأفضل أن أبقى بعيدًا عن واقعي" فلكم أن تتخيلوا مع الاسف أن أطفالا يعيشون صدمات يعيشها الجنود المدربين من هول الحدث.



على الرغم من أن الانفصال يُعتبر استجابة طبيعية للتوتر لدى الأطفال، إلا أنه يمكن أن يكون تجربة مخيفة لهم ولأولياء الأمور. في حال كان الطفل يعاني من حالات الانفصال المتكررة، فيجب التواصل مع الطبيب أو المعالج لمناقشة خيارات العلاج.



إلى اليوم لا يوجد علاج خاص بنظرة الألف ياردة، إلا أن المصاب بها قد يتجاوزها عند العودة للحياة الطبيعية وتلقي العلاج النفسي الخاص للخروج من الأزمة التي مر منها في فترة معينة. -عربي بوست

اقرأ أيضاً:

يمارسه الاحتلال ضدّ الفلسطينيين.. ما هو اضطراب“التكرار القهري”؟