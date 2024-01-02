70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أسفر القصف الإسرائيلي
على المنطقة الوسطى في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية عن استشهاد 70 فلسطينيا،
وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وبحسب موقع "الجزيرة
نت"، تعرض مخيما البريج والمغازي ومنطقة دير البلح في الساعات الماضية لقصف
إسرائيلي مكثف، علما أن 15 من بين الشهداء من عائلة مطر، التي تعرض منزلها لغارة
إسرائيلية في دير البلح.
وتتعرض منطقة دير
البلح لقصف مكثف على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان المنطقة
الوسطى التوجه إليها، كما أُدّيت صباح اليوم الثلاثاء صلاة الجنازة على عدد من
الشهداء في دير البلح.
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