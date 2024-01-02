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70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

1/2/2024 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسفر القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية عن استشهاد 70 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، تعرض مخيما البريج والمغازي ومنطقة دير البلح في الساعات الماضية لقصف إسرائيلي مكثف، علما أن 15 من بين الشهداء من عائلة مطر، التي تعرض منزلها لغارة إسرائيلية في دير البلح.

وتتعرض منطقة دير البلح لقصف مكثف على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان المنطقة الوسطى التوجه إليها، كما أُدّيت صباح اليوم الثلاثاء صلاة الجنازة على عدد من الشهداء في دير البلح.

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