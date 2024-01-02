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“الأورومتوسطي” يطالب إسرائيل بالكشف عن مصير أطفال اختطفهم جنودها

1/2/2024 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إسرائيل بالكشف عن مصير أطفال نقلتهم قسرا أو اختطفهم جنودها من قطاع غزة، وتسليمهم إلى ذويهم.
وقال المرصد في بيان، إننا“ننظر بخطورة بالغة إلى ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن خطف ضابط إسرائيلي رضيعة فلسطينية من القطاع بعد قتل عائلتها”.
ولفت المرصد في هذا السياق، إلى أن“مئات العائلات في القطاع أبلغت عن فقدان أطفالها، ومن الصعب التحقق من مصيرهم، بسبب استمرار التوغل الإسرائيلي وصعوبة إزالة الركام، إلى جانب تعذر الاتصالات والإنترنت وتشتت العائلات بسبب النزوح القسري”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تداولت قصة ضابط إسرائيلي اختطف طفلة رضيعة من قطاع غزة بعد أن استشهدت عائلتها بالكامل، وأحضرها إلى إسرائيل، ليقتل هو في المعارك ويبقى مكان الطفلة مجهولا.

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