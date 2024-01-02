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غالانت: إذا لم ننتصر بغزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

1/2/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، "إذا لم نحقق انتصارا في حرب غزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط".

وأشار غالانت إلى أنه لا نية لديهم لوقف القتال في غزة، وأن "الاعتقاد بأن إسرائيل في طريقها لوقف القتال غير صحيح"، وفق قوله

وفي اليوم الـ88 للعدوان على غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أجهزت على قوة إسرائيلية راجلة شرق مخيم البريج وسط القطاع، في وقت نقلت فيه مروحيتان إسرائيليتان المزيد من الجنود الجرحى إلى المستشفيات. (الجزيرة نت)

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