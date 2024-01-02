غالانت: إذا لم ننتصر بغزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع
الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، "إذا لم نحقق انتصارا في حرب غزة
فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط".
وأشار غالانت إلى أنه
لا نية لديهم لوقف القتال في غزة، وأن "الاعتقاد بأن إسرائيل في طريقها لوقف
القتال غير صحيح"، وفق قوله
وفي اليوم الـ88
للعدوان على غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية
(حماس)، أنها أجهزت على قوة إسرائيلية راجلة شرق مخيم البريج وسط القطاع، في وقت
نقلت فيه مروحيتان إسرائيليتان المزيد من الجنود الجرحى إلى المستشفيات. (الجزيرة
نت)
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