150% ارتفاع عدد المعتقلين من غزة في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال من غزة، بنسبة 150 بالمئة عن الشهر الماضي.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمالي القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يعتقل معظم الفلسطينيين في قاعدة زيكيم العسكرية.
ولفت المرصد إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 7 آلاف و800 أسير حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 2870 معتقلا.
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