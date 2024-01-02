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15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء نتنياهو

1/2/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهر استطلاع للرأي نشر الثلاثاء، أن 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، وأن كثيرين ما زالوا يدعمون استراتيجيته لـ "القضاء" على حركة حماس في القطاع المحاصر.
وتعهد نتنياهو بـ "القضاء" حماس بعد عملية "طوفان الأقصى" في أراض تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول التي قتلت فيه 1200 شخص وأخذت 240 رهينة إلى غزة. وفي المقابل دمر العدوان الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة، وهو مستمر منذ 3 أشهر تقريبا.
وقال نتنياهو إن مثل هذا الضغط العسكري المكثف "ضروري" لضمان عودة 129 من المحتجزين في غزة بعد إطلاق سراح نحو 100 منهم في أواخر تشرين الثاني في صفقة تبادل شملت أيضا إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.
وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الحرب أدت إلى استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني غالبيتهم أطفال ونساء، وشردت معظم سكان القطاع المكتظ.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 15% فقط يريدون أن يظل نتنياهو رئيسا للوزراء بعد انتهاء الحرب. وحصل منافسه السياسي وشريكه الحالي في حكومة الحرب، بيني غانتس الذي ينتمي للوسط، على دعم 23% من المشاركين في الاستطلاع. ولم يحدد 30% زعيما يفضلونه.
وفي الاستطلاع، قال 56% من المشاركين في الاستطلاع إن استمرار العدوان "أفضل وسيلة" لاستعادة المحتجزين، لكن 24% يعتقدون أنه من الأفضل التوصل لصفقة تبادل تشمل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين الآخرين من السجون الإسرائيلية.
وقال المعهد إن الاستطلاع أجري على 746 مشاركا في الفترة من 25 إلى 28 كانون الأول، بمستوى ثقة بلغ 95%. وأظهر استطلاع سابق أجراه المعهد في كانون الأول أن 69% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات بمجرد انتهاء الحرب.
وقال نتنياهو يوم السبت الماضي، إن تحقيق النصر سيستغرق شهورا. وأظهرت استطلاعات رأي متتالية تراجع شعبية نتنياهو بشدة منذ تشرين الأول من العام الماضي.

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