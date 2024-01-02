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اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت

1/2/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال الاسرائيلي اغتال صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية"، الثلاثاء، أن الانفجار الذي استهدف مكتبا لحماس في المشرفية بواسطة مسيرة إسرائيلية أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وعدد من الإصابات.

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