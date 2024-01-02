اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال الاسرائيلي اغتال صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية"، الثلاثاء، أن الانفجار الذي استهدف مكتبا لحماس في المشرفية بواسطة مسيرة إسرائيلية أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وعدد من الإصابات.
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