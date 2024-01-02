الرشق: عمليات الاغتيال الجبانة لن تفلح في كسرصمود شعبنا
التاريخ
1/2/2024 2:34:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، الثلاثاء، ان عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة؛ وهي تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة.
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