ميقاتي: هجوم الضاحية جريمة إسرائيلية هدفها إدخال لبنان بمرحلة جديدة

ميقاتي: هجوم الضاحية جريمة إسرائيلية هدفها إدخال لبنان بمرحلة جديدة
التاريخ
1/2/2024 2:34:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في الضاحية الجنوبية ببيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان في مرحلة جديدة.
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