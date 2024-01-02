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ميقاتي: هجوم الضاحية جريمة إسرائيلية هدفها إدخال لبنان بمرحلة جديدة

1/2/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في الضاحية الجنوبية ببيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان في مرحلة جديدة.

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