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خلافات بين نتنياهو وغالانت بشأن ما بعد الحرب

1/2/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك خلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بشأن مسألة اليوم التالي بعد الحرب في غزة.
وكانت الهيئة أفادت في وقت سابق اليوم، بأن نتنياهو سيعقد اليوم، اجتماعين لمجلس الحرب وللمجلس الأمني المصغر، لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.-(بترا)

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