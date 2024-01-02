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حكومتان في إسرائيل

1/2/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع

اقتلوني، لكن سموتريتش محق. في الليلة التي كان يفترض بها لكابينت الطوارئ ان يبحث في مسألة ما الذي تريد الحكومة أن يحصل في غزة في اليوم التالي للحرب، اطلق سموتريتش إنذارا: اذا اجري البحث فانه هو وكتلته سينسحبان. ذعر نتنياهو وخنع. البحث سيجرى، ليس في كابينت الطوارئ بل في الكابينت الواسع، الجسم الذي يسمع فيه صوتا سموتريتش وبن غفير بكل شدتهما.
لقد كان ادعاء سموتريتش رسميا وسياسيا على حد سواء. رسميا، كابينت الطوارئ لا يفترض به أن يبحث الا بالحرب، وليس في اليوم التالي لها؛ سياسيا، له ولبن غفير توجد جملة اراء في هذا الموضوع، لديهما القوة ولديهما المكانة. لا يحتمل أن يبقيا في الخارج.
كان محظورا اعطائهما يدا بالحكم منذ البداية – هذه هي الخطيئة الأولى. لكن ما تم فعله لا يمكن استعادته.
مسألة اليوم التالي ترافق الحرب من بدايتها. الضغط لبلورة موقف إسرائيلي جاء من عدة اتجاهات. قبل كل شيء من إدارة بايدن، التي تسعى لجعل استثمارها الهائل للحرب رافعة لاعادة تصميم المنطقة. ليس فقط في غزة – بل في الضفة، لبنان، السعودية أيضا. الرفض الإسرائيلي يمنع عن بايدن إنجازا دبلوماسيا ويعرضه للنقد في حزبه وفي وسائل الإعلام.
الضغط يمارس أيضا من جانب مسؤولين كبار في الجيش، في هيئة الأمن القومي وفي الشاباك. المهنيون هناك معتادون على العمل المرتب: فالحرب تدار لأجل توليد واقع آمن أكثر بعد يوم من انتهائها. عندما لا يعرف المرء إلى أي واقع تسعى الحكومة، فإن الجيش يدخل في مراوحة في المكان. المعارك بطولية، لكن ليس لها غاية تستشرف المستقبل. الجنود يقتلون عبثا.
الجهة الضاغطة الثالثة هي غانتس وآيزنكوت. حسب شعورهما فانهما يجلسان في الحكومة بناء على الامر العسكري 8. صورة اليوم التالي ستساعدهما على بلورة القرار هل، متى وكيف ينسحبان.
لقد تباهى نتنياهو في مؤتمره الصحفي في أنه في هيئة الامن القومي أجريت ثمانية مداولات في اليوم التالي. لم يروي بانه حظر على أعضاء هيئة الامن القومي ان يعرضوا نتائج هذه المداولات على الحكومة. وافلت نتنياهو عبارة "في اليوم التالي سنتحدث عن اليوم التالي".
المداولات في الكابينت الموسع عديمة المعنى: كون فرضية العمل للمشاركين فيها هي ان كل كلمة تقال في هذا المحفل تسرب فان الجميع يتحدثون لوسائل الاعلام فقط. الجدال على المداولات في اليوم التالي مشوق لسبب آخر: فهو يكشف حقيقة ان في إسرائيل تتولى الحكم في هذه اللحظة حكومتان منفصلتان – حكومة سموتريتش بن غفير وحكومة غانتس آيزنكوت. لكل حكومة يوجد سلم أولويات خاص بها واهداف خاصة بها. نتنياهو يناور بينهما. مثل زوجتين ورجل واحد، كل حكومة تحاول العمل وكأن ضرتها، الحكومة الأخرى، غير موجودة. الأولى تقر ميزانية وكأنه لا توجد حرب؛ الثانية تقر مطالب الجيش وكأنه لا توجد الا الحرب. تعدد زوجات يوجد هنا. اما الحب فلا يوجد.
بين الحين والآخر يسجل انفجار: البحث في اليوم التالي في غزة هو مثال واحد؛ اقالة مأمورة السجون كيتي بيري هي مثال آخر؛ الاعتزال الاجباري لمديرة سلطة الشركات ميخال روزنبويم مثال ثالث؛ استئناف الحرب ضد المحكمة العليا مثال رابع – وتوجد أمثلة أخرى. كلما استمرت الاحداث في الجنوب وفي الشمال، فان المسافة بين الحكومتين ستتسع. غانتس سيتصدى كل يوم لمسألة ما هو دوره في القوة، هل هو الفتى الذي يسد ثغرة السد باصبعه ام هو ورقة التين التي تستر عورة الحكومة.
هذه أيام ال معاً. يخيل أن معظم الإسرائيليين كانوا يرغبون في ان يسمعوا من زعمائهم الرسائل إياها التي يطلقها الجنود في غزة وفي الشمال: الوحدة، الوحدة، الوحدة. لكن ما جيد للمناجاة على ألسنة مذيعي التلفزيون لا يمكنه أن يكتفي عندما يدور الحديث عن المسؤولية على أصحاب القرار. فوظيفة أصحاب القرار هي أن يقرروا.
كل قرار يتخذونه سيحدث مزقا في سور الوحدة. مصير المخطوفين في غزة يقترب من جديد الى مصاف قرارات غير سهلة: هل يتعين على إسرائيل أن تسعى مرة أخرى إلى صفقة جزئية، تبقي معظم المخطوفين في الاسر ام من الأفضل ان تصل الى صفقة كبرى بثمن تحرير آلاف السجناء والتخلي عن استمرار الحرب وعن تفكيك حكم حماس؛ هل يخول وزير الخارجية الأميركي بلينكن والمبعوث الى لبنان هوكشتاين بانهاء الصفقة مع حزب الله: فالرجلان يصلان الى هنا مع نهاية الأسبوع؛ يقترب الحسم أيضا في مسألة من هم الفلسطينيون الذين سيكونون شركاء في إدارة غزة، ماذا ستكون عليه مسيرة الاعمار والى أين سينسحب الجيش الإسرائيلي.
قرارات صعبة. شراكة متعذرة. لا غرو أن نتنياهو يعد الإسرائيليين بحرب الى الابد: الحرب تعطيه الوقت، تؤجل القرارات وتبقي حكومتيه معا، في ورطة متواصلة.

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