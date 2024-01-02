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من هو الشهيد صالح العاروري؟

1/2/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الثلاثاء، عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، في قصف إسرائيلي على مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وُلد العاروري في بلدة عارورة قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة عام 1966. وحصل على درجة البكالوريوس في "الشريعة الإسلامية" من جامعة الخليل بالضفة الغربية.

والتحق العاروري بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سنّ مبكرة، وقاد عام 1985 "العمل الطلابي الإسلامي" في جامعة الخليل.

بعد تأسيس حركة "حماس" في نهاية عام 1987 من قبل قادة جماعة الإخوان المسلمين، التحق العاروري بها.

وخلال الفترة الممتدّة بين عامي (1990-1992)، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، العاروري، إدارياً (دون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه في حركة "حماس".

ويُعدّ العاروري من مؤسّسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991ـ1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

وفي عام 1992، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، العاروري، مجددا، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة.

وأفرج عن العاروري عام 2007، لكن إسرائيل أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات (حتى عام 2010)، حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج الأراضي الفلسطينية.

ورحل العاروري حينها إلى سوريا واستقر فيها ثلاث سنوات، قبل أن يغادرها ليستقر الآن في لبنان.

عقب الإفراج عنه عام 2010، اختير العاروري عضواً في المكتب السياسي للحركة.

وكان العاروري أحد أعضاء الفريق المفاوض من حركة "حماس" لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011 مع إسرائيل بوساطة مصرية، التي أطلقت عليها حركته اسم "وفاء الأحرار"، وتم بموجبها الإفراج عن جلعاد شاليط (جندي إسرائيلي كان أسيراً لديها)، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

وفي التاسع من تشرين الأول عام 2017، أعلنت حركة "حماس" انتخاب العاروري نائباً لرئيس المكتب السياسي للحركة.

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