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لبنان يقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن انفجار بيروت

1/2/2024 2:34:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكر بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء طلب من الخارجية اللبنانية تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن انفجار بيروت.-(وكالات)

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