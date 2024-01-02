بلينكن يرجىء زيارته إلى إسرائيل

بلينكن يرجىء زيارته إلى إسرائيل
التاريخ
1/2/2024 2:34:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أرجأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته إلى إسرائيل ليوم الاثنين القادم، بعد أن كانت مقررة يوم الخميس.
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