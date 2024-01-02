القلعة لم تسقط

أسرة التحرير

المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا شطبت أمس التعديل على القانون الأساس القضاء الذي الغى علة عدم المعقولية المتطرفة بالنسبة لقرارات الحكومة والوزراء.

هذا قرار سابقة وتاريخي، هو الأهم الذي تصدره المحكمة منذ الازل. أغلبية متماسكة في المحكمة، 12 من أصل 15 قاضيا، قضوا بأن للمحكمة الصلاحيات لانتقاد قوانين أساس، وهكذا وضعوا حدودا لصلاحيات الكنيست التأسيسية.

قضت أغلبيتهم بان القانون الأساس لا يمكنه أن يمس بالمزايا الجوهرية لهوية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. قانون أساس كهذا يشكل خروجا عن الصلاحيات التأسيسية، وبالتالي فهو ملغى.

هذا القرار كان لازما وضروريا. لو قررت المحكمة العليا خلاف ذلك، لكان ممكنا للكنيست ببساطة بقوة عنوان "قانون أساس" أن تشرع كل قانون مهما كان، بقدر ما يجاز بأغلبية 61، في بعض من الحالات، وبأغلبية عادية في بعض آخر، وكان هذا القانون سيكون محصنا تماما من النقد القضائي. كقانون يحرم النساء من حق الاقتراع مثلا.

بالنسبة لشطب التعديل المعين للقانون الأساس القضاء، فان ثمانية قضاة فقط اعتقدوا بأنه يتجاوز المستوى الأعلى والنادر الذي يبرر شطب قانون أساس.

لكن بعض قضاة الأقلية أيضا، ولأجل إنقاذ التعديل من الشطب، فسروه بشكل ضيق وهكذا فإن أغلبية متماسكة عمليا اعتقدت بأن التعديل الأصلي والمتطرف لا يمكنه أن يبقى كما هو.

رأي الأغلبية في المحكمة، وعن حق، قضى بأن الغاء عدم المعقولية المتطرفة يمس بشدة بالفصل بين السلطات وبسلطة القانون في إسرائيل، يمس باستقلالية حماة الحمى التي هي حرجة في دولة إسرائيل، مع الأخذ بالاعتبار ان في إسرائيل يوجد قليل جدا من التوازنات والكوابح الأخرى، مسا شديدا بالنقد القضائي هو مس خطير بالديمقراطية الإسرائيلية.

بخلاف ردود الفعل السامة لوزير العدل يريف لفين، حزب الليكود، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي وصل القرار بانه "متطرف، مقسم للصفوف وعدم الصلاحيات" وكذا باقي أحزاب الائتلاف، على سلطات الحكم ان توقف التحريض وتحترم القرار. التعديلات في جهاز القضاء في كل ما يتعلق بتثبيت القوانين الأساس ضد الاختطافات والتعديلات المتواترة التي تقلب قوانين اللعب في إسرائيل بحيث أن كل أغلبية 61 يمكنها أن تغيرها كما يشاء – يجب ان تجرى باجماع واسع في مسيرة طويلة وليس في خطوة رشق كاسح.

يثبت القرار ان بالفعل، القلعة لم تسقط: المحكمة عرفت كيف تحمي الديمقراطية الإسرائيلية، وبذلك تنفذ دورها الأهم.