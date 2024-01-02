القلعة لم تسقط

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هآرتس
أسرة التحرير
المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا شطبت أمس التعديل على القانون الأساس القضاء الذي الغى علة عدم المعقولية المتطرفة بالنسبة لقرارات الحكومة والوزراء.
هذا قرار سابقة وتاريخي، هو الأهم الذي تصدره المحكمة منذ الازل. أغلبية متماسكة في المحكمة، 12 من أصل 15 قاضيا، قضوا بأن للمحكمة الصلاحيات لانتقاد قوانين أساس، وهكذا وضعوا حدودا لصلاحيات الكنيست التأسيسية.
قضت أغلبيتهم بان القانون الأساس لا يمكنه أن يمس بالمزايا الجوهرية لهوية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. قانون أساس كهذا يشكل خروجا عن الصلاحيات التأسيسية، وبالتالي فهو ملغى.
هذا القرار كان لازما وضروريا. لو قررت المحكمة العليا خلاف ذلك، لكان ممكنا للكنيست ببساطة بقوة عنوان "قانون أساس" أن تشرع كل قانون مهما كان، بقدر ما يجاز بأغلبية 61، في بعض من الحالات، وبأغلبية عادية في بعض آخر، وكان هذا القانون سيكون محصنا تماما من النقد القضائي. كقانون يحرم النساء من حق الاقتراع مثلا.
بالنسبة لشطب التعديل المعين للقانون الأساس القضاء، فان ثمانية قضاة فقط اعتقدوا بأنه يتجاوز المستوى الأعلى والنادر الذي يبرر شطب قانون أساس.
لكن بعض قضاة الأقلية أيضا، ولأجل إنقاذ التعديل من الشطب، فسروه بشكل ضيق وهكذا فإن أغلبية متماسكة عمليا اعتقدت بأن التعديل الأصلي والمتطرف لا يمكنه أن يبقى كما هو.
رأي الأغلبية في المحكمة، وعن حق، قضى بأن الغاء عدم المعقولية المتطرفة يمس بشدة بالفصل بين السلطات وبسلطة القانون في إسرائيل، يمس باستقلالية حماة الحمى التي هي حرجة في دولة إسرائيل، مع الأخذ بالاعتبار ان في إسرائيل يوجد قليل جدا من التوازنات والكوابح الأخرى، مسا شديدا بالنقد القضائي هو مس خطير بالديمقراطية الإسرائيلية.
بخلاف ردود الفعل السامة لوزير العدل يريف لفين، حزب الليكود، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي وصل القرار بانه "متطرف، مقسم للصفوف وعدم الصلاحيات" وكذا باقي أحزاب الائتلاف، على سلطات الحكم ان توقف التحريض وتحترم القرار. التعديلات في جهاز القضاء في كل ما يتعلق بتثبيت القوانين الأساس ضد الاختطافات والتعديلات المتواترة التي تقلب قوانين اللعب في إسرائيل بحيث أن كل أغلبية 61 يمكنها أن تغيرها كما يشاء – يجب ان تجرى باجماع واسع في مسيرة طويلة وليس في خطوة رشق كاسح.
يثبت القرار ان بالفعل، القلعة لم تسقط: المحكمة عرفت كيف تحمي الديمقراطية الإسرائيلية، وبذلك تنفذ دورها الأهم.
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