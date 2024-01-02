الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

MENAFN - Alghad Newspaper) آلون بن مئير* - (ميدل إيست أونلاين) 2023/12/16

منذ اليوم الأول الذي تم فيه تشكيل الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة نتنياهو، كانت الحكومة منشغلة بأجندتها الداخلية الفاسدة وكثفت الصراع مع الفلسطينيين بشكل خطير، ودفعت حماس إلى ارتكاب المذبحة التي لا يمكن تصورها التي راح ضحيتها 1.200 إسرائيلي.

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"السيد أمن" ترك الإسرائيليين بلا أمن

إن الوحشية التي لا توصف والتي ارتكبتها حماس ضد الإسرائيليين الأبرياء سمحت للشعب الإسرائيلي، في الوقت الحاضر، بالتحشد حول ودعم الجهود الحربية التي تبذلها الحكومة ضد حماس. لكن التداعيات المترتبة على رؤية هذه الحكومة الملتوية والسياسات الغادرة أتاحت لحماس فرصة لارتكاب مذبحة لا يسبر غورها والتي سيكون لها تأثير دائم ومدمر على إسرائيل، وهو ما يتعين على الحكومة، وخاصة رئيس الوزراء نتنياهو، أن يدفعوا ثمنها.

جاءت هذه الحكومة إلى السلطة بأجندة ثورية محددة تضمنت إخضاع السلطة القضائية، وخاصة المحكمة العليا، لأهواء المسؤولين المنتخبين، والدخول في نظام استبدادي. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الحكومة بشكل أكبر على ضم جزء كبير من الضفة الغربية وحرمان الفلسطينيين من فرصة إقامة دولة خاصة بهم.

وكانت الحكومة تعمل مثل المافيا، حيث يجلس نتنياهو، الزعيم الأكثر خطورة والمتعطش للسلطة، على رأس السلطة، ويطلق يد أتباعه ليفعلوا ما يحلو لهم. إن التهرب من المسؤولية، ونهب الأموال العامة، وتقديم معاملة تفضيلية للموالين والعائلة والأصدقاء، ومضايقة الصحافة، إلى جانب الغش والكذب المنهجيين، أصبحت الشعار العملي لهذه الحكومة المؤذية والأكثر عدامة للأخلاق في تاريخ إسرائيل.

في الواقع، وبغض النظر عن متى وكيف تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن الاستقطاب بين الإسرائيليين فيما يتعلق بالفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى تكثيف وكشف الانحطاط المؤسسي لحكومة قد تدفع البلاد إلى عتبة صراع أهلي غير مسبوق، إن لم يكن حربا أهلية. ولن تتعافى إسرائيل إلا إذا تمت الإطاحة بهذه الحكومة، ونتنياهو على وجه الخصوص. ويواجه "السيد الأمن"، الذي وقعت مجزرة حماس تحت إمرته، يوم حسابه في كل من المحاكم والرأي العام، وسيتم طرده من منصبه بكل إهانة وعار، وهو ما يستحقه عن جدارة.



تفاقم الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

يتحمل نتنياهو مسؤولية تفاقم الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي خرج الآن عن نطاق السيطرة. وعلى مدى الأعوام الـ14 الماضية من أصل 15 عامًا، سعى نتنياهو إلى بناء مستوطنات جديدة وتوسيع و/أو إضفاء الشرعية على مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية. وقام بتعيين وزيرين غير أكفياء وغير مؤهلين ومتعطشين للدماء، هما إيتامار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية، المسؤول أيضًا عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية)، اللذين لم يخفيا ازدراءهما وعداءهما الصريح تجاه الفلسطينيين وتطلعاتهم الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنهما يشجعان المستوطنين على اجتياح القرى الفلسطينية وتدمير أراضيهم الزراعية، مما يجبر الآلاف على الفرار من أراضيهم بينما يقتلون العشرات تحت أعين قوات الأمن الإسرائيلية التي تعمل كوكيل للحكومة. وقد قدم سموتريتش الأموال بسخاء للمستوطنين لمواصلة "مهمتهم المقدسة" ويصبحوا عملاء فعليين للحكومة ومخططها المهدد في الضفة الغربية. وكان العام 2023، حتى الآن، هو الأكثر عنفًا في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية في العام 2000، حيث قُتل أكثر من 450 فلسطينيًا حتى كتابة هذه السطور.

أما الكيفية التي قد يؤدي بها ذلك إلى منع التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وتقويض الأمن القومي الإسرائيلي، فلا يشكل مصدر قلق للمتطرفين الإسرائيليين اليمينيين. هم ينظرون إلى الحرب ضد حماس وكأنها تحقيق لحلمهم المنتظر المتمثل في استعادة أرض إسرائيل التوراتية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال تقليص عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير، إن لم يكن التخلص منهم بالكامل.

ومن أجل دعم الوجود اليهودي في الضفة الغربية ومنع إنشاء دولة فلسطينية، اتبع نتنياهو سياسة فرّق تسد من خلال إضعاف السلطة الفلسطينية وتعزيز قبضة حماس على غزة. لقد انغمس نتنياهو في الوهم بأنه كان يتعامل بشكل جيد مع حماس وأنه قادر على الحفاظ على الوضع الراهن -احتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة إلى أجل غير مسمى- في حين يقوم بتطبيع العلاقات مع العديد من الدول العربية. فعلى مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية تحت قيادة نتنياهو، وصل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى أدنى مستوياته، وفي أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس وصل الآن إلى نقطة اللاعودة إلى الوضع الذي كان قائماً من قبل.

وعلى مر السنين، أقنع نتنياهو نفسه والجمهور بأن الفلسطينيين يمثلون تهديدًا وجوديًا لإسرائيل وأن الاحتلال الوحشي المستمر هو وحده الذي سيبقيهم في مأزق. الأحمق فقط هو الذي يؤيد هذا المنطق الملتوي لأنه في كل مرة يُقتل فيها فلسطيني آخر أو يُهدم منزل، يولد مقاتل فلسطيني آخر على الأقل، وتتمثل مهمته في الحياة في الأخذ بالثأر والانتقام من العدو الذي ألحق بهم وبأحبائهم الكثير من الألم والمعاناة.

وفي ظل حكمه الفاسد، كان نتنياهو يزرع بذور الكراهية والمقاومة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لأنه كان بحاجة إلى عدو أبدي لتبرير استمرار الاحتلال وبناء المستوطنات لمنع الفلسطينيين من إقامة دولة خاصة بهم.

إن وحشية حماس التي لا يمكن تصورها لم تقدم شيئاً سوى أقسى صحوة يمكن أن يتخيلها أي إسرائيلي. لقد أظهر الإفلاس التام لاستراتيجية نتنياهو في التعامل مع الفلسطينيين وإلى أي مدى أصبح الصراع أسوأ وخطيراً خلال فترة حكمه.

والسؤال هو متى يستيقظ الإسرائيليون ويقولون كفى؟ متى سيدركون أن الفلسطينيين موجودون ليبقوا، وأنهم لن يظلوا محاصرين إلى أجل غير مسمى، وأنهم لن يستسلموا للأعمال اللاإنسانية والقسوة، وأنهم سيقاومون بعنف ويضحون بأنفسهم لأنه لم يبق لديهم سوى القليل ليخسروه، وأن لديهم حقا مشروعا في دولة خاصة بهم، والتي من دونها لن تعرف إسرائيل يوما من السلام؟

إن الاحتلال لا يتحدى ديمقراطية إسرائيل فحسب، بل يشكل الخطر الأكبر على أمن إسرائيل وبقائها كدولة يهودية وديمقراطية. أجل، أنا ألوم نتنياهو وزمرته الآثمة على تحطيم احتمالات السلام ووضع إسرائيل على مفترق طرق مشؤوم منزلقا بها بشدة نحو الهاوية.

وبينما كان الإسرائيليون يتدفقون إلى الشوارع بمئات الآلاف كل أسبوع لمدة ستة أشهر تقريبًا للاحتجاج على "الإصلاحات القضائية" المهددة التي أجراها نتنياهو والتي كانت ضرورية لأن الديمقراطية في إسرائيل كانت على المحك، يجب عليهم الآن أن يتدفقوا إلى الشوارع بنفس الإصرار والقوة والأعداد وتطالب بإنهاء الاحتلال الغاشم. ونظراً للتطورات الأخيرة، لا ينبغي لهذه الحكومة أن تبقى يوماً آخر حتى تتمكن إسرائيل بدلاً من ذلك من التحرك نحو حكومة ستفكر في حل نهائي للحرب.

إن الحرب المأساوية ضد حماس ستنتهي عاجلاً أم آجلاً. لكن الحرب أوضحت أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق وأن إنهاء الصراع بشكل دائم يتطلب حل حكومة نتنياهو التي ولدت في الخطيئة، واستئناف عملية السلام برؤية واضحة وتصميم للتوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين.

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في مقالتي المقبلة، سوف أزعم من خلال عملية الإزالة أنه لا يوجد خيار واقعي آخر لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني سوى حل الدولتين، ولماذا تدعم الحرب المأساوية بين إسرائيل وحماس هذه الحجة بقوة.



*ألون بن مئير Alon Ben-Meir: صحفي إسرائيلي من أصل عراقي، ولد في بغداد في العام 1937. مختص بسياسات الشرق الأوسط، وخاصة مفاوضات السلام بين إسرائيل والعالم العربي. حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أوكسفورد في بريطانيا. يعد من داعمي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن خصوم اليمين الإسرائيلي المتطرف. درّس في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ويعد بن مئير من أشد المتحمسين لمبادرة السلام العربية التي ظهرت في العام 2002. لديه عمود أسبوعي في صحيفة "جيروزالم بوست"، كما ينشر مقالات في "ميدل إيست بوست"، و"نيوساينز مونيتر" و"لوموندو".

**ملاحظة المحرر: لا تتفق هذه الصحيفة مع توصيفات الكاتب للمقاومة في فلسطين بالوحشية أو الإرهاب.