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‏سنأتيكم بطوفان هادر: القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

1/2/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏ رمزي بارود* - (كاونتربنش) 2023/12/29
يعرف الفلسطينيون جيدًا أن المعركة الحالية ستعني إما مواجهة نكبة جديدة، مثل التطهير العرقي الذي تعرضوا له في العام 1948، أو بداية تقويض تداعيات تلك النكبة ذاتها وعكس وجهتها -كخطوة على الطريق في عملية تحرير الشعب الفلسطيني من نير الاستعمار الإسرائيلي.‏
* * *
فاجأت الأحداث الدراماتيكية المدمرة في فلسطين التي بدأت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الكثير من الناس. لكنها لم تكن مفاجأة بالنسبة للراقبين اليقظين.
‏قليلون هم الذين توقعوا أن يهبط المقاتلون الفلسطينيون بالمظلات في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وأنه بدلاً من أسر جندي إسرائيلي واحد -كما‏‏ حدث‏‏ في العام 2006- سيجد مئات الإسرائيليين، بمن فيهم العديد من الجنود والمدنيين، أنفسهم أسرى في غزة المحاصرة.‏
ومع ذلك، كان السبب وراء "المفاجأة" هو نفسه الذي يجعل إسرائيل ما تزال تترنح تحت وقع الصدمة الجماعية: الميل إلى إيلاء اهتمام وثيق للخطابات السياسية والتحليلات الاستخباراتية التي تصدر عن إسرائيل ومؤيديها -مع إهمال الخطاب الفلسطيني إلى حد كبير.‏
‏ومن أجل تحقيق فهم أفضل لما حدث، دعونا نعُد إلى البداية.‏
الشرارة
‏دخلنا العام 2023 مع بعض من البيانات المحبطة والتنبؤات المظلمة حول ما كان ينتظر الفلسطينيين في العام الجديد.‏
‏قبل بداية العام مباشرة، قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند،‏‏ إن‏‏ العام 2022 كان الأكثر عنفًا منذ العام 2005. و‏قال‏‏ وينسلاند لمجلس الأمن الدولي: "الكثير من الناس، معظمهم من الفلسطينيين، قتلوا وأصيبوا"‏.‏
‏لكن هذا الرقم -171‏‏ قتيلا‏‏ ومئات الجرحى في الضفة الغربية وحدها- لم يحظ بالكثير من التغطية في وسائل الإعلام الغربية. ومع ذلك، أحدث عدد الضحايا المتزايد أثرًا كبيرًا بين الفلسطينيين وحركات المقاومة المنتمية إليهم.‏
‏وبينما استمر الغضب والدعوات إلى الانتقام بين الفلسطينيين العاديين في التصاعد، استمرت قيادتهم في لعب نفس دورها التقليدي -تحييد الدعوات الفلسطينية إلى المقاومة، مع الاستمرار في "تنسيقها الأمني" مع إسرائيل.‏
واصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (88 عامًا) إعادة صياغة اللغة القديمة حول حل الدولتين و"عملية السلام"، بينما قامت قوات "السلطة" بقمع الفلسطينيين الذين تجرأوا على الاحتجاج على قيادته غير الفعالة.‏
‏واضطر الفلسطينيون، الذين كانوا بلا حماية ولا دفاع في مواجهة حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة ذات أجندة مفتوحة لسحق الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، ومنع إقامة دولة فلسطينية، إلى تطوير استراتيجياتهم الدفاعية الخاصة.‏
تزايدت القوة والقبول اللذان تحظى بهما "عرين الأسود" -مجموعة المقاومة الفلسطينية متعددة الفصائل‏‏ التي ظهرت‏‏ أول الأمر في مدينة نابلس في آب (أغسطس) 2022. وظهرت مجموعات أخرى، قديمة وجديدة، على الساحة في جميع أنحاء شمال الضفة الغربية، بالهدف الوحيد المتمثل في توحيد الفلسطينيين حول أجندة غير حزبية، وفي نهاية المطاف إنتاج قيادة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية.‏
دقت هذه التطورات أجراس الإنذار في إسرائيل. وتحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرعة لسحق التمرد المسلح الجديد، فداهم المدن والمخيمات الفلسطينية الواحدة تلو الأخرى، على أمل تحويل هذه الثورة الوليدة إلى محاولة فاشلة أخرى لتحدي الوضع القائم في فلسطين المحتلة.‏
وحدثت أكثر التوغلات الإسرائيلية دموية في‏‏ نابلس‏‏ في 23 شباط (فبراير)،‏‏ وأريحا‏‏ في 15 آب (أغسطس)، والأهم في مخيم جنين للاجئين.‏ ويذكِّر الغزو الإسرائيلي لجنين في 3 تموز (يوليو)، من حيث الخسائر البشرية وحجم الدمار،‏‏ بالغزو‏‏ الإسرائيلي لذلك المخيم بالذات في نيسان (أبريل) 2002.‏
ومع ذلك، لم تكن النتيجة هي نفسها. في تلك المرة الأولى في العام 2002، اجتاحت إسرائيل جنين، إلى جانب مدن ومخيمات فلسطينية أخرى، ونجحت في سحق المقاومة المسلحة هناك لسنوات مقبلة.‏
‏أما هذه المرة، فقد أشعل الغزو الإسرائيلي شرارة ثورة أوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما خلق المزيد من الانقسام في العلاقة المتدهورة أصلًا بين الفلسطينيين من جهة، وعباس وسلطته الفلسطينية من جهة أخرى.‏
في الحقيقة، بعد أيام فقط من إنهاء إسرائيل هجومها على المخيم، خرج عباس مع الآلاف من جنوده‏‏ لتحذير‏‏ اللاجئين الثكالى من أن "اليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب وأمنه وأمانه واستقراره ستقَص من جذورها".
‏مع ذلك، ومع استمرار الثورة الشعبية في بناء الزخم في الضفة الغربية، بدأت تقارير الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن‏‏ خطة‏‏ أعدها نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، صالح العاروري، لإشعال انتفاضة مسلحة.‏
‏كان الحل،‏‏ بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر إسرائيلية رسمية، هو قتل العاروري.‏
‏في الواقع، كان انتباه إسرائيل واستراتيجيتها المضادة يتركزان بقوة على الضفة الغربية، حيث بدت "حماس" في غزة في ذلك الوقت، من وجهة نظر إسرائيل، غير مهتمة ولا معنية بخوض مواجهة شاملة.‏
‏ولكن، لماذا توصلت إسرائيل إلى مثل هذا الاستنتاج؟‏
سوء حسابات
‏وقعت العديد من الأحداث الكبرى، من النوع الذي يُفترض أن يكون من شأنه أن يدفع "حماس" إلى الرد، من دون أي ردّ مسلح جدِّي من قبل المقاومة في غزة.‏
‏في كانون الأول (ديسمبر) الماضي،‏‏ أدت حكومة إسرائيل الأكثر يمينية في التاريخ اليمين الدستورية لتولي السلطة‏‏. ووصل الوزيران اليمينيان المتطرفان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى المشهد السياسي بأهداف معلنة تتمثل في ضم الضفة الغربية، وفرض السيطرة العسكرية على المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية الفلسطينية -وفي حالة سموتريتش،‏‏ إنكار‏‏ وجود الشعب الفلسطيني نفسه.‏
وسرعان ما تُرجمت تعهداتهما إلى أفعال تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كان بن غفير حريصًا على إرسال رسالة إلى دائرته الانتخابية مفادها بأن استيلاء إسرائيل على المسجد الأقصى أصبح وشيكًا.‏
‏وفي الوقت نفسه، اقتحم‏‏ بنفسه مرارًا -أو أمرَ بشن غارات على- المسجد الأقصى بوتيرة غير مسبوقة. ووقعت أعنف هذه المداهمات وأكثرها إذلالًا في 4 نيسان (أبريل)، عندما تعرض المصلون‏‏ الفلسطينيون للضرب‏‏ على أيدي الجنود أثناء الصلاة داخل المسجد خلال شهر رمضان المبارك.‏
وعلى الأثر، هددت جماعات المقاومة في غزة بالانتقام. وفي الواقع، تم إطلاق عدة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، وكان ذلك مجرد تذكير رمزي بأن الفلسطينيين متَّحِدون، بغض النظر عن مكان وجودهم في الخريطة الجغرافية لفلسطين التاريخية.‏
‏ومع ذلك، تجاهلت إسرائيل الرسالة، واستخدمت التهديدات الفلسطينية بالانتقام، و"هجمات الذئاب المنفردة" العرَضية -مثل‏‏ هجوم‏‏ مهند المَزارعة في مستوطنة "معاليه أدوميم" غير القانونية- كرأسمال سياسي لتحريض الحماسة الدينية في المجتمع الإسرائيلي.‏
وحتى‏‏ وفاة‏‏ السجين السياسي الفلسطيني، خضر عدنان، في 2 أيار (مايو) لم يبدُ أنها غيرت موقف "حماس". بل إن البعض أشاروا إلى وجود خلاف بين "حماس" و"الجهاد الإسلامي الفلسطيني" بعد وفاة عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام في سجن الرملة.‏
‏في ذلك اليوم نفسه،‏‏ أطلق مقاتلو‏‏ "الجهاد الإسلامي في فلسطين" الصواريخ على إسرائيل، حيث كان عدنان أحد أبرز أعضاء الحركة. وردَّت إسرائيل بمهاجمة مئات الأهداف داخل غزة، معظمها من منازل المدنيين والبنية التحتية، مما‏‏ أسفر عن‏‏ مقتل 33 فلسطينيًا وجرح 147 آخرين.‏
بعد ذلك تم‏‏ إعلان‏‏ هدنة في 13 أيار (مايو)، مرة أخرى من دون مشاركة مباشرة من "حماس"، مما منح مزيدًا من الطمأنينة لإسرائيل إلى أن هجومها الدموي على القطاع حقق أكثر من غرَض عسكري -ما يشار إليه غالبا باسم "جز العشب"- وإنما حقق هدفًا سياسيًا أيضًا.‏
‏ومع ذلك، ثبت أن‏‏ التقدير الاستراتيجي‏‏ الإسرائيلي خاطئ، تشهد على ذلك هجمات "حماس" المنسقة جيدًا في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في جنوب إسرائيل، والتي استهدفت العديد من القواعد العسكرية والمستوطنات والمواقع الاستراتيجية الأخرى.‏
ولكن هل كانت "حماس" تستخدم الخداع؟ إخفاء أهدافها الاستراتيجية الفعلية تحسبًا لهذا الحدث الكبير؟‏
‏"فيضان هادر"
‏يُظهر فحص سريع لتصريحات "حماس" الأخيرة وخطابها السياسي أن الحركة الفلسطينية كانت بالكاد تتوخى السريّة بشأن عملها المستقبلي.‏
قبل أسبوعين من بدء العام 2023، في مهرجان أقيم في غزة في 14 كانون الأول (ديسمبر)، وجه زعيم "حماس" في غزة، يحيى السنوار،‏‏ رسالة‏‏ إلى إسرائيل: "سنأتيكم بطوفان هادر وبصواريخ دون عد، وبطوفان جنود دون حد، وبملايين من أمتنا مدًّا بعد مد".
‏كان الرد الفوري على هجوم "حماس" في تشرين الأول (أكتوبر) هو ‏‏التضامن‏‏ الأميركي الغربي المتوقع مع إسرائيل، ‏‏والدعوات إلى الانتقام‏‏، والتدمير الكامل وإبادة غزة، والخطط المنشطة الارامية إلى‏‏ تهجير‏‏ الفلسطينيين من غزة إلى مصر -وفي الحقيقة، من‏‏ الضفة الغربية‏‏ أيضًا، إلى الأردن.‏
أسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي بدأت أيضا في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، عن إيقاع خسائر غير مسبوقة مقارنة بجميع الحروب الإسرائيلية السابقة على غزة، بل في الواقع على الفلسطينيين في أي وقت في التاريخ الحديث.‏
‏وسرعان ما تم استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف ما يحدث، في البداية من قبل‏‏ المثقفين‏‏ والناشطين، وفي نهاية المطاف من قبل‏‏ خبراء‏‏ القانون الدولي.‏
في 13 تشرين الأول (أكتوبر)، كتب الأستاذ المشارك في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون، راز سيغال، في مقال بعنوان "حالة مثالية للإبادة الجماعية"‏. أن‏ "هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي على غزة صريح تمامًا، ومفتوح ولا يخجل".
‏وعلى الرغم من ذلك، لم تستطع الأمم المتحدة أن تفعل شيئًا.‏ وقال‏‏ الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) إن الأمم المتحدة "لا تملك المال ولا السلطة" لمنع إبادة جماعية محتملة في غزة.‏
في جوهره، عنى ذلك فعليا تعطيل الأنظمة القانونية والسياسية الدولية، حيث قامت‏‏ الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الغربيون الآخرون بعرقلة‏‏ كل محاولة بذلها مجلس الأمن للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.‏
‏ولكن، حتى مع ارتفاع عدد القتلى بين السكان الذين يتضورون جوعًا في غزة -حيث جميع المواد الغذائية غير متوفرة وفقًا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي‏‏ في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)‏‏- قاوم الفلسطينيون في جميع أنحاء قطاع غزة.‏
ولم تقتصر مقاومتهم على مهاجمة الجنود الإسرائيليين الغزاة أو نصب الكمائن لهم فحسب، بل كانت في الواقع مبنية على صمود أسطوري لشعب رفض تهجيره السماح لعزيمته بأن تضعف.‏
‏الصمود‏
‏وقد استمر هذا الصمود، حتى عندما بدأت إسرائيل في الهجوم‏‏ بشكل منهجي‏‏ على المستشفيات والمدارس وكل مكان يُنظر إليه، في أوقات الحرب، على أنه "أماكن آمنة" للسكان المدنيين المحاصرين.‏
‏في الواقع، في 3 كانون الأول (ديسمبر)،‏‏ قال‏‏ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه "لا يوجد مكان آمن في غزة". وكرر هذه العبارة في كثير من الأحيان مسؤولون آخرون في الأمم المتحدة، إلى جانب عبارات أخرى مثل "غزة أصبحت مقبرة للأطفال"، كما‏‏ أشار‏‏ المتحدث باسم "اليونيسف"، جيمس إلدر، لأول مرة في 31 تشرين الأول (أكتوبر). ولم يترك هذا الواقع لغوتيريس أي خيار آخر سوى أن يستحضر في 6 كانون الأول (ديسمبر) المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح للأمين العام "‏‏بلفت‏‏ انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة قد تهدد في رأيه حفظ السلم والأمن الدوليين".‏
‏كما امتد العنف الإسرائيلي والصمود الفلسطيني إلى الضفة الغربية أيضًا. وإدراكًا منه لإمكانية اندلاع مقاومة مسلحة في الضفة الغربية، سرعان ما‏‏ شن‏‏ الجيش الإسرائيلي غارات كبيرة ومميتة على عدد لا يحصى من المدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف واعتقال آلاف آخرين.‏
‏لكن غزة ظلت مركز الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وباستثناء‏‏ هدنة‏‏ إنسانية قصيرة من 24 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 1 كانون الأول (ديسمبر)، مصحوبة ببضع من‏‏ عمليات تبادل‏‏ الأسرى، فإن المعركة من أجل غزة -بل في الحقيقة من أجل مستقبل فلسطين والشعب الفلسطيني- ما تزال مستمرة بثمن لا مثيل له من الموت والدمار.‏
يعرف الفلسطينيون جيدًا أن المعركة الحالية ستعني إما مواجهة نكبة جديدة، مثل التطهير العرقي الذي تعرضوا له في العام 1948، أو بداية تقويض تداعيات تلك النكبة ذاتها وعكس وجهتها -كخطوة على الطريق في عملية تحرير الشعب الفلسطيني من نير الاستعمار الإسرائيلي.‏
‏في حين أن إسرائيل مصممة على إنهاء المقاومة الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد، من الواضح أن تصميم الشعب الفلسطيني على الفوز بحريته في السنوات المقبلة يظل أكبر بكثير.‏

‏*رمزي بارود صحفي ورئيس تحرير مجلة "وقائع فلسطينية". وهو مؤلف لخمسة كتب. أحدث أعماله‏‏ هو "‏هذي السلاسل سوف تُكسر‏‏: قصص فلسطينية عن النضال والتحدي في السجون الإسرائيلية"These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons (مطبعة كلاريتي، أتلانتا). وهو زميل باحث أول غير مقيم في مركز الإسلام والشؤون الدولية (CIGA)، جامعة زعيم اسطنبول (IZU).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: 'We Will Come to You in a Roaring Flood': The Untold Story of the October 7 Attacks

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