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صيانة الصوبات القديمة ملاذ الهاربين من ظروف المعيشة

1/2/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة ((قديمك نديمك وقت ضيقك"، هذا لسان حال كثير من الأردنيين مع دخول أربعينية الشتاء وعودة الأجواء القارسة لتفرض نفسها من جديد، في ظل إقبال الناس على صيانة مدافئهم القديمة رغم تقادم عمر بعضها لسنوات طويلة، فالأوضاع المعيشية الصعبة لا تسمح بشراء الجديدة.
أحمد أبو جبر، يقول "خلال 15 عاما أجريت صيانة للمدفأة التي أستخدمها منذ عقدين تقريبا 6 مرات على الأقل، كان آخرها الأسبوع الماضي".
ويضيف الخمسيني أبو جبر "على الرغم من وضوح تردي حالة المدفأة نتيجة الاستخدام الطويل، إلا أنني أفضل صيانتها بتكلفة 10 دنانير على شراء مدفأة جديدة حاليا، إذ لا تسمح ظروفي المالية باقتناء غيرها"، مبينا أن هذه الظروف دفعته كذلك لتقليص ساعات استعمال "الصوبة" التي تقتصر على فترات الصباح والمساء فقط، مقارنة مع ساعات الاستعمال الممتدة خلال السنوات الطويلة الماضية.
رب الأسرة محمد الفلاح هو الآخر، يؤكد أنه يفضل صيانة مدفأة الغاز التي قام بشرائها في العام 2013 بقيمة 120 دينارا آنذاك على اقتناء واحدة جديدة، رغم تعطل إحدى "شمعات المدفأة"، رغم أن كلفة تغيير الشمعة، إضافة إلى استبدال مفتاح المدفاة، لم تتجاوز 12 دينارا.
وتابع "لو أردت شراء مدفأة جديدة، فإن ذلك يتطلب أن أنفق أكثر من ثلث الراتب الشهري، وهذا غير متاح في ظل ظروفي الراهنة وترتب بعض الالتزامات المالية لدي"، لافتا إلى أن حجم الإنفاق عادة ما يزداد خلال فصل الشتاء.
أما الأرملة أم عدنان التي التقتها "الغد" في إحدى ورش الصيانة في محافظة الزرقاء، فقالت "للمرة الثانية خلال السنوات الأربع الأخيرة، اضطررت لإجراء صيانة لـ"صوبة" الكاز"، مبينة أنها جاءت إلى ورشة الصيانة لتغيير كيروسين المدفأة الذي يطلق عليه "الفتيل".
وبينت أم عدنان التي تعيل 5 أبناء، أنها كانت تخطط لشراء مدفأة كهرباء خلال فصل الشتاء الحالي، إلا أن ظرفا اقتصاديا مفاجئا استجد لديها، جعلها تعدل عن خطتها والتوجه لصيانة المدفأة، مشيرة إلى أن الإنفاق على التدفئة خلال فصل الشتاء يشكل جزءا كبيرا من دخل العائلة، وهو"عبء مالي لا مفر منه".
صاحب إحدى الورش المتخصصة في صيانة المدافئ وأفران الغاز محمد جلنبو، قال "هناك إقبال متزايد وواضح منذ نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) على صيانة المدافئ بمختلف أنواعها مقارنة مع العامين الماضيين"، عازيا ذلك إلى الضائقة المالية لدى الكثير من المواطنين، ما يحد من قدرتهم على اقتناء مدافئ جديدة.
ولفت جلنبو إلى أن الإقبال المتزايد من المواطنين على صيانة أجهزة التدفئة لديه ولدى محال القطاع هو بشكل أكبر لصيانة مدافئ الكاز، رابطا ذلك بانخفاض أسعار الكاز بعد تجميد رفع الضريبة الخاصة المفروضة من قبل الحكومة، ما شجع المواطنين على استخدام صوبات الكاز.
وبحسب جلنبو، فإن تكلفة صيانة صوبة الكاز "الفوجيكا" تتراوح بين 6-12 دينارا، وذلك حسب الأجزاء التي يتم إجراء صيانة لها، لافتا إلى أن أكثر الأجزاء التي يلجأ المواطنين لصيانتها هي؛ تغيير الكيروسين "الفتيل" الذي يبلغ سعره نحو 5 دنانير، إضافة إلى مقبض التحكم الذي تقارب كلفة استبداله 4 دنانير. وفي ما يتعلق بصيانة مدفأة الغاز، أوضح جلنبو أن أغلب الأعطال التي عادة ما يقوم المواطنون بصيانتها تتمثل في شمعات الاشتعال، إلى جانب مفتاح التحكم بتشغيل وإغلاق المدفأة؛ حيث إن قيمة تغيير الشمعة الواحدة 4 دنانير، واستبدال المفتاح دينارين، مبينا أن المحال تتقاضى دينارين كأجرة على كل جزء يتم إصلاحه تضاف إلى تكلفة الأجزاء التي يتم استبدالها.
يذكر أن نتائج تقرير مسح ونفقات الأسرة الأردنية الذي أصدرت آخر نسخة منه العام 2018، قد أشار إلى أن الغاز يعد مصدر التدفئة الرئيسي لدى الأسر بما نسبته
47.6 %، ويليه الكاز بنسبة تصل إلى حوالي 32 % ثم الحطب والفحم والجفت بنسبة
7.5 % ثم الكهرباء بنسبة 6 %، وأخيرا التدفئة المركزية بنسبة 3.7 %. وأظهر التقرير ذاته، أن المسكن والمياه والكهرباء والغاز تستحوذ على 23 % من إنفاق الأسرة، فيما أن النقل وحده يأخذ 17 % من إنفاقها.
ويشير التقرير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة السنوي يبلغ حوالي 12519 دينارا (1043 دينارا شهريا)، وأن 33 % من إنفاقها يذهب للغذاء، في حين يشكل الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات كافة 67 % من إنفاقها.

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