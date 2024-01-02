حماس تبلغ الوسطاء بتجميد كافة المفاوضات مع الاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 العبرية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين بتجميد أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري بطائرة مسيرة في بيروت، بعد استهداف مكتب تابع لحماس.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مكتبا لحماس في المشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى استشهاد العاروري وقياديين اثنين من كتائب القسام.-(وكالات)