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هيئة النقل: حد أعلى لحصة شركات التطبيقات من السائقين

1/2/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي أن سائقي تطبيقات حصلوا على وعد من قبل مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات بـ"طلب استشارة قانونية حول إمكانية وضع حد أعلى للنسبة التي تتقاضاها شركات التطبيقات الذكية".
وقال الرفاعي إن "الوريكات أكد أن الهيئة ستنسب لرفع العمل التشغيلي لسيارات التطبيقات من موديلات 2016 – 2017 كما تدرس تعديل النظام لرفع عمر من يحق له العمل كابتن على سيارات التطبيقات من 60 – 65 عاما".
وحاولت "الغد " الاتصال بالهيئة أكثر من مرة للحصول على تفاصيل اللقاء الذي جمع أمس وزيرة النقل وسام التهتموني ومدير عام الهيئة الوريكات إلا أنه لم يتسن الحصول على تفاصيل اللقاء الذي اعقب اعتصاما نفذه الكباتن أمام مبنى الوزارة أمس.
وأشار الرفاعي إلى تأكيد الوريكات أن الهيئة تطبق القانون وتتخذ إجراءات بحق الشركات التي تشغل سائقين غير مرخصين أو التي لا تلتزم بالتعرفة زائد 15 على تعرفة التكسي الأصفر.
وأكد الرفاعي أن كباتن التطبيقات تحت القانون ويطالبون بتطبيقه ومراعاة الأوضاع والظروف التي يمرون بها نتيجة تاثير جائحة كورونا ورفع كلف الاقتراض البنكية والالتزامات على كباتن التطبيقات الذين لا تشملهم الشركات بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي.
ونفذ سائقو التطبيقات الذكية صباح أمس اعتصاما أمام مبنى وزارة النقل سعيا لتحقيق ثلاثة مطالب.
وبين الرفاعي لـ"الغد" أن المطلب الأول يتمثل بتمديد العمر التشغيلي لسيارات التطبيقات من 7 إلى 10 سنوات ، مشيرا إلى أن قرار رفع العمر التشغيلي إلى 7 سنوات اتخذ عام 2019 قبل جائحة كورونا التي الحقت ضررا كبيرا في كل القطاعات الاقتصادية ومنها سائقو التطبيقات.
اما المطلب الثاني فهو تحديد النسبة الأعلى لما تتقاضاه شركات التطبيقات من الكباتن بـ 15 % كحد أقصى، مشيرا الرفاعي إلى تباين في النسب بين الشركات الأربع المرخصة إذ تتقاضى شركتان نسبة 30 % فيما تتقاضى شركتان نسبة 24 % ، وهي نسبة تثقل كاهل كباتن التطبيقات الذين يتحملون أعباء اقساط قروض السيارات و 400 دينار رسوم ترخيص سنوية لهيئة النقل البري فضلا عن الجمارك وضريبة المبيعات ورسوم سنوية للترخيص والتأمين مع كلف الصيانة والوقود.
وبخصوص المطلب الثالث فهو حسب الرفاعي، تطبيق القانون والتعليمات على الشركات من حيث التعرفة لتكون زائد 15 عن تعرفة عداد التكسي الأصفر مشيرا الى ان بعض شركات التطبيقات تضع حدا للتعرفة يقل عن تعرفة عداد التكسي الأصفر.
وأكد الرفاعي ضرورة الزام وتطبيق القانون على شركات التطبيقات التي لا تلتزم بالأعداد المسموح لهم بالعمل في التطبيق وتقوم بتشغيل سائقين غير مرخصين لديها.
وأشار الرفاعي إلى أن عدد العاملين المرخصين في التطبيقات يبلغ نحو 13 ألف كابتن يدفعون ما معدله 10 دنانير يوميا لشركات التطبيقات التي تعمل منذ 7 سنوات ما يعني انهم ادروا دخلا على شركات التطبيقات الأربعة نحو 325 مليون دينار.
كما يدفع كباتن التطبيقات رسوم تصاريح لهيئة النقل البري 400 دينار سنويا ما يعني انهم دفعوا للهيئة خلال السنوات السبع نحو 36400000 دينار حسب الرفاعي.
وبين الرفاعي ان قيمة ما تدفعه كل شركة تطبيقات سنويا للخزينة يبلغ 100 ألف دينار رسوم ترخيص وخلال سبع سنوات تدفع الشركات الأربع 2 مليون و800 ألف دينار.

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