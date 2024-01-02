Wednesday, 03 January 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصة صناعات وطنية إلى 80 % في السوق المحلية

1/2/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن فتحي الجغبير وجود بضائع مستوردة بقيمة 4.5 مليار دينار لها بدائل مصنعة واسعة بالمملكة من شأن استثمارها دعم نمو القطاع وتوفير 120 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وبين الجغبير خلال إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق "أردني" الإلكتروني الموجه للمستهلكين للتعريف بالمنتجات الأردنية أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية خصوصا وانها تشهد حاليا إقبالا متزايدا بالسوق المحلية وباتت حصتها بالسوق المحلية تصل إلى أكثر من 80 % في بعض القطاعات منها الكيماوية والمنظفات و60 % للصناعات الغذائية.
وأكد الجغبير أهمية تعزيز الاعتماد على الذات من خلال الصناعة الوطنية لدعم متانة وقوة الاقتصاد الوطني ما يسهم في زيادة الإنتاج وفرص التشغيل والتخفيف من نسب البطالة.
يشار إلى أن كل دينار ينفق على الصناعة المحلية يعود على الاقتصاد بأكثر من الضعف (2.17 دينار) بحسب دراسات صادرة عن الغرفة.
وأشار الجغبير إلى أن المنتج الوطني أكثر أمانا وضمانا للمستهلك في ظل الرقابة المشددة على المصانع المحلية من قبل المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى حرص المنشآت على الإنتاج ضمن أعلى مواصفات التصنيع والجودة العالمية على عكس المنتجات التي يتم استيرادها لصالح السوق المحلية ولا تخضع لنفس عمليات الرقابة.
وأكد الجغبير أن ارتفاع مساهمة الصناعة الوطنية بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 28 % فيما يوجد 18 ألف منشأة صناعية وحرفية بالمملكة توظف قرابة 268 ألف عامل وعاملة وتصل صادرتها إلى 144 سوقا حول العالم ما يؤكد على الجودة العالية التي تتمتع بها.
وبين أن إطلاق تطبيق "أردني" الإلكتروني يأتي نظرا للإقبال الكبير على الصناعة الوطنية وللتعريف بالمنتجات الوطنية وسهولة التعرف عليها من قبل المستهلك الأردني.
وأوضح أن المرحلة الأولى من إطلاق التطبيق كانت موجهة للمصانع بهدف وضع منتجاتهم داخل التطبيق فيما كانت المرحلة الثانية موجهة للمستهلك مشيرا إلى أن التطبيق يتضمن حاليا 4100 منتج يعود إلى 300 شركة صناعية أردنية.
وأشار الجغبير إلى أن الغرفة قامت بالتعميم على جميع المنشآت الصناعية من أجل تحميل منتجاتهم وتعريف المستهلك بها مبينا أن الغرفة تستهدف خلال العام الحالي وجود 50 ألف منتج تعود لأكثر من 3 آلاف شركة.
وأوضح اأن الغرفة ستعمل على ترويج التطبيق عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعليق لافتات على الطرق الرئيسية بالمملكة مبينا أن عملية تحميل التطبيق متاحة على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية "الآب ستور" و "جوجل بلاي" بإجراءات سهلة.
وشدد الجغبير حرص الغرفة الدائم على حث القطاع الصناعي بعدم رفع الأسعار واستغلال الظروف في ظل الإقبال الكبير على الصناعة الوطنية مؤكدا أن اقتصادا أردنيا قويا ينعكس إيجابا على فلسطين.
ولفت إلى جهود الغرفة في تدعيم وترويج الصناعة الوطنية داخل السوق المحلية خلال العام الحالي من خلال جملة من البرامج من ضمنها إطلاق أسبوع للصناعة الوطنية في مختلف المراكز التجارية بالإضافة إلى مشاريع سيتم تنفيذها من خلال حملة "صنع في الأردن".
وقال الجغبير إن الغرف الصناعية لم ولن تتعامل مع الكيان الصهيوني مؤكدا ان الغرفة تسخر كافة إمكانيتها لدعم الأشقاء في فلسطين.
وأشار إلى أن حملة "وفاء الدين" التي اطلقتها الغرفة لدعم أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم ومجازر وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال استطاعت تأمين أدوية بقيمة 18 مليون دينار عدا التبرعات النقدية التي تم ارسالها إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم وجودها في إغاثة أهالي قطاع عزة.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي إن الهدف من إطلاق هذا الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل المرافق له، يأتي بهدف تمكين المستهلك من التعرف على المنتجات الصناعية الأردنية، وفي نفس الوقت يتيح للشركات الصناعية عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة، وإضافة تعريف لكل منتج والباركود الخاص به، مضيفا أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المنتج المراد البحث عنه، إضافة إلى إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها.
من جهته قال رئيس برنامج "صنع في الأردن" محمد الشاعر، أن هذا العام سيشهد تنظيم أسبوع الصناعة الأردنية، في أحد مراكز التسوق الرئيسية، حيث ستشمل الفعالية تقديم خصومات على المنتجات الأردنية، وكذلك إقامة معارض للصناعات الوطنية، مضيفا أن "صنع في الأردن" سيعمل خلال هذا العام على تعزيز صادرات قطاعين اثنين من القطاعات الصناعية العشر، وذلك ضمن سياسة البرنامج الجديدة، مشيرا إلى أن الصناعات الأردنية شهدت زيادة كبيرة في مبيعاتها في السوق المحلية، وخصوصا صناعة المنظفات التي أصبحت تحظى بحصة سوقية تصل إلى 81 % في السوق الأردني خلال الشهرين الأخيرين.
وخلال اللقاء تم عرض محتوى حول التطبيق وكيفية تحميلة عبر الهواتف الذكية بالإضافة إلى الخطوات المقبلة لتطوير التطبيق بحيث يتضمن خدمات البيع المباشر على غرار التطبيقات العالمية.

MENAFN02012024000072011014ID1107677856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث