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رياح التغيير تكشف المستور وتستدعي مرحلة معدلة من حرب غزة

1/2/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يبدو أنها رياح التغيير!
وأن المرحلة الراهنة مرشحة للكثير من التغيرات التي فرضتها تطورات حرب غزة، وما أظهرته من تميز للمقاومة الفلسطينية في القطاع ، وإلى حد ما في باقي مناطق الضفة الغربية. فقد تمسكت حكومة الحرب الإسرائيلية بما اعتبرته ثوابتها الخاصة بأهداف الحرب، قبل أن تتعرض إلى موجات تشكيك بالقدرة على تحقيقها على وقع إنجازات المقاومة، وفي ضوء رفض عنيف على مستوى الداخل الإسرائيلي أولا، والعالم ثانيا. وعلى شكل انقسامات وتقاطع رؤى ومصالح. ساعد في بروز تلك الحالة بهذا المستوى من الحدة كم الخسائر التي مني بها الجيش الإسرائيلي، وإخفاقاته في تحقيق أي نصر يمكن اشهاره في وجه المعارضة التي تتمسك بحقها في أن تعترف الحكومة بإخفاقاتها، وتتراجع عن أهدافها المعلنة التي صنفتها بعض التحليلات ضمن إطار المستحيلات، ومنها القضاء على المقاومة ونزع سلاحها وتحرير الأسرى بالقوة، وقتل المدنيين وتهجيرهم إلى جنوب القطاع لهدف عميق يتمثل بضرب البيئة الحاضنة للمقاومة ودفع تلك الحاضنة للانقلاب على المقاومين تحت ضغوطات القتل والتدمير والجوع والفاقة وعدم توفر الحد الأدنى من عناصر الحياة طبيا وغذائيا وغيره.
فالأرقام تتحدث عن تدمير 70 بالمائة من مباني القطاع وكافة مرافقه، وقتل أكثر من 22 ألف شهيد من بينهم تسعة آلاف طفل و 6500 امرأة. وسبعة آلاف مفقود، وقرابة الخمسين ألف جريح، حيث اقتصرت" المنجزات الإسرائيلية" على أمور لا تحتسب ضمن عناصر التميز في المقاييس العسكرية، وإنما تصنف كجرائم حرب.
في المقابل، ارتفاع حجم الخسائر في الجانب الإسرائيلي، فبحسب إحصاءات غير رسمية تجاوز عدد القتلى من جيش الاحتلال 8400 قتيل، ومن المرتزقة والجيش الأميركي والفرنسي والبريطاني والإيطالي ممن يشاركون في الحرب إلى جانب الصهاينة 2500 قتيل. وبلغت كلفة الحرب 52 مليار دولار، من بينها الخسائر الاقتصادية المباشرة.
الخلاف الداخلي بين أقطاب حكومة الحرب خرج إلى العلن في أكثر من مناسبة، وتداولته الصحافة ووسائل الإعلام. وبين نتنياهو والبيت الأبيض لم يعد سرا، وبين القيادات العسكرية والسياسية على خلفية اتهامات بغياب الأفق السياسي للمرحلة الراهنة، ولما بعد انتهاء الحرب. كل تلك التفاعلات أسهمت بولادة عسيرة لتحول يراه البعض شكليا، ويتعامل معه البعض الآخر من زاوية أكثر جدية وعمقا وصولا إلى إجراءات عسكرية من بينها تخفيض عديد القوات المشاركة في الحرب، وتسريح غالبية قوات الاحتياط إما بسبب ارتفاع حجم الخسائر في الآليات" 825 آلية"، والأرواح أو تحت مسمى الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب، والتي تضغط الولايات المتحدة للانتقال إليها رغبة في تغيير صفة المواجهة وإظهار الحد من العنف ضد المدنيين. رياح التغيير التي هبت" داخليا وخارجيا" وامتدت إلى أرض المعركة كشفت ضمنا عن تعديلات لم تكن بعيدة عن مستوى التفكير على نطاقات واسعة، حيث تلتقي مع الأهداف الصهيونية التي تشكل برنامج اليمين الإسرائيلي الحاكم.
فقد أعلن نتنياهو أن قطاع غزة لن يكون إلا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ما يعني نوايا احتلال القطاع، وإطالة أمد الحرب بحيث تتحول المواجهات إلى غارات نوعية تستهدف المقاومة تحت الأرض وفوقها. وقبل ذلك استخدام كافة الوسائل من أجل احتلال القطاع والتركيز على منطقة" مثلث فيلادلفيا" وهي المنطقة الملاصقة لحدود القطاع مع الجانب المصري. وبرر نتنياهو تلك الخطوة بمنع عمليات تهريب الأسلحة للمقاومة، وعلى نطاق أوسع إخضاع القطاع إلى سيطرة جيش الاحتلال والتعامل طويل الأجل مع فصائل المقاومة.
وبينما أكد نتنياهو عدم السماح بعودة المهجرين من شمال القطاع إلى بيوتهم المهدمة أشار إلى ضرورة إقامة مستوطنات في العديد من مناطق غزة أسوة بتجربة الضفة الغربية، والبدء بإعادة المستوطنين إلى غلاف غزة وفي مناطق الشمال.
وفي مسعى آخر وضمن ما يمكن وصفه بتقاسم الأدوار في التصريحات يكشف بعض أركان حكومة الحرب عن هدف أبعد من ذلك، ويتمثل بتفريغ القطاع من سكانه. حيث أعلن وزير المالية عن توجه لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من سكان غزة. وتسربت معلومات عن توجه للتعاقد مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ليتولى مهمة إقناع دول غربية بتشجيع الفلسطينيين على الهجرة لتلك الدول.
كل ذلك يؤشر أن" المرحلة الثالثة" تعني عمليات احتلال وتهجير.. الأمر الذي ترفضه المقاومة وتؤكد أنها أعدت العدة لمواجهة تلك الطروحات وأنها قادرة على منع اليمين الصهيوني من تنفيذ تلك المخططات. وما يعني أن" المرحلة الثالثة" التي بدت وكأنها خطة معدلة ستكون بداية لـ" مشوار" جديد من المواجهة، تدعمه الولايات المتحدة في بعض الجوانب، وتتحفظ على جوانب أخرى منه. ويبقى الحسم بيد المقاومة أولا، والداخل الإسرائيلي ثانيا، حيث تحول إلى المطالبة بإسقاط حكومة ائتلاف اليمين ويمين الوسط، وتمسك بتحرير الأسرى بموجب صفقة يرفضها نتنياهو، لكنه يفوض بعض أركان فريقه بالتعامل مع مفرداتها دون التفريط بشعاره" لا وقف دائم للحرب". مقابل شرط المقاومة (( لا مفاوضات حول الرهائن قبل وقف دائم للحرب". وشروط أخرى.
وسط تلك الصورة هناك من يرى أن حكومة الحرب التي لم تعد" يدا واحدة" غير قادرة على فرض شروطها. وأن وقفا لإطلاق النار لا بد أن يحدث، وأن أفقا سياسيا لا بد من الإعلان عنه خلال عدة أشهر.

MENAFN02012024000072011014ID1107677855

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