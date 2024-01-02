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في غزة أكبر حمية غذائية مفروضة في التاريخ

1/2/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


الإبادة بواسطة التجويع
لا تقتصر الأصوات في غزة على القنابل والصواريخ وأصوات انهيار وسقوط العمارات ولا على أصوات العويل والبكاء على من ارتقوا بسبب هذا العدوان بل يتجاوز الأمر ذلك، فهناك أصوات غير مألوفة باتت تُسمع بوضوح بسبب ما تقوم به دولة الاحتلال من حصار خانق يطال الجميع، إنها أصوات قرقعة الأمعاء الخاوية والتي أدى الحصار إلى حرمان أصحابها من كل مقومات واحتياجات البشر اللازمة للبقاء، حيث لا يزال صدى تصريحات يوآف غالانت العنصرية يتردد صداه في كل مكان من غزة عندما قال بالحرف (إنه لن تكون هناك كهرباء وغذاء ووقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونحن نتصرف وفقاً لذلك) هذا القول وحده يكفي ليفسر حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال على سكان القطاع.
لكن ما يحدث ليس ابن هذه اللحظة، بل تشير الدلائل إلى أنها إستراتيجية إسرائيلية معدة منذ العام 2008 زمن حكومة إيهود أولمرت، أطلق عليها خطة (الخطوط الحمراء) كانت تستهدف تحديد ما هو الممنوع والمسموح إدخاله إلى القطاع بعد سيطرة حماس عليه، تم نشر هذا التقرير في صحيفة هآرتس في العام 2012 وهو عبارة عن صيغة معقدة تعتمد على حساب الحد الأدنى للسعرات الحرارية اللازمة بحيث يتم تجنب الدخول في مرحلة المجاعة الكلية، وبموجبها تم حساب الأرقام الأسبوعية والشهرية من السعرات الحرارية اللازمة لكل فرد وضربها بعدد سكان غزة في ذلك الوقت 1.4 مليون، وبناء عليها يحسب عدد الشاحنات المسموح بدخولها، وفي حينها وحسب تلك الوثيقة تم السماح بـ 170 شاحنة خُصم منها الإنتاج المحلي وكان في وقتها 68 شاحنة، واحتياجات الأطفال وكان حاصل المسموح به 101.8 شاحنة، لكن نجحت حماس في حينها من التغلب على هذا الحصار بحفر الأنفاق والتي لم تكن غايتها عسكرية فقط بل كانت واحدة من أدوات البقاء، نفس الخطة السابقة تطبقها دولة الاحتلال الآن في حربها على غزة وتعرفها بالحد الأدنى للسعرات الحرارية والبالغ 2279 سعرا، لنتخيل أنه في بداية العدوان لم تسمح دولة الاحتلال سوى بـ20 شاحنة يومياً من أصل 500 شاحنة، وبسبب الضغوط الدولية تم زيادتها لكنها لا تزال تراوح دون سقف الحد الأدنى من الحاجة اليومية.
لقد مارست أغلب الأنظمة الفاشية في العالم القديم والحديث الحرب بالتجويع على المدنيين ابتداء من هتلر في العصر الحديث وليس انتهاء به، لكن لم يخطر ببال أحد من أولئك أن يطبق حمية قسرية على السكان، بينما إسرائيل تفعلها في سابقة تاريخية لا أعتقد أنها مورست قبل ذلك، إنه الإذلال بالجوع عند حدّ الكفاف وعدم الموت، كل هذا يحدث بينما تزود الولايات المتحدة دولة الاحتلال بالذخائر لتكمل مهمتها في إبادة هذا الشعب، في حين يتشدق نتنياهو بأن هذه الحرب هي حرب العالم الحرّ مع البرابرة ويؤيده في ذلك الرئيس بايدن ويمده بوسائل الدمار بما لم يخطر على بال، هذه إذاً هي أدوات العالم الحرّ القتل بالتجويع والقتل بالتدمير بأحدث التقنيات، بينما لا يحق لشعب أُغتصبت أرضه أن يقاوم مُحتله وإن فعل ذلك يصبح إرهابياً والمغتصِب حمامة للسلام، هذا المنطق المقلوب هو ما يعاملنا به العالم الحرّ ويطلب منا أن نؤيده، في الأثناء مطلوب من أهل غزة أن يمارسوا حمية جماعية مفروضة بالقمع والصواريخ، للعذاب جوعاً وليس لغاية صحية، طبعاً هذا العذاب الجماعي يشكل أكبر حمية غذائية في التاريخ، ومع ذلك لا يُظهر الغزيون أي إشارة للتراجع أو الانهزام، إنهم صامدون في أماكنهم بل إنهم يهزمون الاحتلال بصمتهم وصبرهم وبصيرتهم.

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