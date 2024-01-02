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ما بعد غزة

1/2/2024 2:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قبل مائة عام تقريبا، أجهز جيش الانتداب الفرنسي على أول ملكية دستورية عربية؛ المملكة العربية السورية، التي ضمت بلاد الشام المعروفة حاليا بـ ((سورية والأردن ولبنان وفلسطين))، وسرقت فرنسا بتواطؤ مع بريطانيا ديمقراطية العرب الأولى، السابقة بثلاثين عاما لديمقراطية الكيان الصهيوني المزعومة. وفي المملكة الدستورية هذه، والتي دامت اثنين وعشرين شهرا وضع المؤتمر السوري العام ((برلمان المملكة))، أول دستور عربي مدني ديمقراطي، كرس مفهوم المواطنة كأساس للعلاقة بين الدولة والشعب الذي هو مصدر السلطات.
هذه المملكة الدستورية كانت نتاج نضال مثقفين عرب من كافة التوجهات الفكرية القومية المستنيرة والإسلامية والليبرالية، وقد بدأ هذا النضال مع بداية القرن العشرين في جمعيات سرية؛ ((الجمعية القحطانية، والعهد، والأشهر العربية الفتاة))، أسسها طلاب في مقتبل عمرهم؛ كانوا يدرسون في إسطنبول وباريس، نضال واضح الهدف بوصلته قومية إنسانية، يعمل على نهضة الأمة العربية وجعلها أمة حية؛ والأمة الحية بمفهومهم، هي أمة مستقلة، تحمل مشروعاً قومياً مستنيرا ديمقراطياً، يجمع مواطنيه من كل الأعراق والديانات بروح الاستقلال الكامل والاكتفاء الذاتي.
غزة أعادت لنا مفهوم الأمة الحية التي حملها ثوار العالم العربي الأوائل، وأعادت للشعوب العربية بوصلتها السياسية، التي تشير إلى أن الاحتلال الصهيوني هو لبّ الصراع في المنطقة، وهو العنوان الأوضح للاستعمار، ولكنه ليس الاستعمار الكولونيالي الوحيد للمنطقة وثرواتها، فقد كشف لنا خذلان معظم الأنظمة العربية لغزة كيف أن الأقطار العربية مرهونة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا لأميركا والغرب، وأن لا انعتاق ولا تحرير لفلسطين دون تكامل عربي يحرر الأقطار العربية من هذا الرهن لمستعمريها القدم الجدد.
غزة كشفت لنا ضرورة التحرر من الانخداع لأكاذيب الأنظمة المستعمرة التي تتمكيج بمساحيق الحرية ونصرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، تلك المساحيق التي ذابت في حرب غزة، كاشفة الوجه الحقيقي للأنظمة الغربية وأميركا كراعية للاستعمار الإحلالي والكولونيالي المباشر وغير المباشر!
غزة أحيت جيلا جديدا من الشباب، جيلا بعيدا عن هزائم العرب وتورطات الأنظمة العربية، جيلا يكتشف الآن ثقافته ولغته وحضارته، ويوطن نفسه على مقاومة الاحتلال والاستعمار بكافة أشكاله، جيلا يتقن لغة الخطاب العالمي، ويتفاعل بحضارية عالية مع كل الشعوب الأوروبية والأميركية والشرقية ومنهم اليهود المناصرون للقضية الفلسطينية، الذين وقفوا مع الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومته للاستعمار والغطرسة والقوة والنجاسة السياسية التي تقوم على مفاهيم تفوق عرقي وحربي واقتصادي!
غزة أرسلت رسالة قوية للأنظمة العربية المستأجرة بشكل أو بآخر، وهي أن من مأمنه يؤتى الحذر، وأن الراكن لجدار علاقته مع الأنظمة الاستعمارية ضعيف، وأن أميركا والغرب لن يرف لهما جفن في التضحية بأي نظام عربي مرتبط معه عند أول منعطف تتعارض فيه مصالحه مع وجود ذلك النظام، وأن الأنظمة الحقيقية هي التي تدعمها شعوبها، والتي تسعى للاستقلال الاقتصادي والسياسي.
غزة فضحت معايير أميركا والأنظمة الغربية المزدوجة، وعرّت تشدقها الكاذب بحقوق الإنسان، لكنها أعلت خطاباً عربياً أصيلاً يتمسك بالحرية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير، باعتبار ذلك قيما إنسانية؛ وبالتالي عربية أصيلة، والبحث جار بمصداقية عالية على تبيئة مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان تبيئة عربية، ودماء أهل غزة ونضالاتهم ترفع هذه القيم، وتدفع ثمنها غاليا لتصبح عنواناً للمنطقة العربية والإنسان العربي!
أمام الدماء والتضحيات التي تقدمها غزة لم يعد تحرير فلسطين كافيا، إن الوفاء لدماء غزة وشهدائها، يتطلب استرجاع مشروع الأمة الحية الحضاري، أمّة تعمل لوحدة دولة عربية ديمقراطية معاصرة تقوم على المواطنة، وتشمل كل مواطنيها بأعراقهم ودياناتهم مهما تعددت، تكرس التكامل العربي، وحقوق الإنسان والاستقلال الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي، هذا مشروع غزة للوطن العربي، والشباب ماضية به، ويظل على الأنظمة العربية المتخاذلة إنقاذا لنفسها وعودة عن ارتباطاتها مع المستعمرين، أن تعمل الآن، وأن تشب عن وهنها- وهي قادرة إن أرادت- لوقف الحرب على غزة، وإلا فإن حسابها سيكون عسيرا، فتحوا عيونكم جنابكم فتحوا!

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