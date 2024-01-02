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ماذا قالوا في الحرية والعنف وعنهما؟ (1-3)

1/2/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

· متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟!!! عمر بن الخطاب (ت:23 ه).
· ((أنا لا أوافقك على ما تقول، ولكنني سأدافع حتى الموت في سبيل حقك أن تقول (فولتير 1694-1778)))
· لدينا في وطننا بمشيئة الله ثلاث حريات لا تقدر بثمن: حرية التعبير/ الكلام، وحرية الضمير، والحكمة أو الحرية في عدم ممارسة أي منها(Mark Twain 1835-1910)
· إنك حر ولهذا فأنت مفقود Franz Kafka 1883-1924) ).
·حرية بلا نظام، ونظام بلا حرية كلاهما مدمّر(Theodore Roosevelt 1858 - 1919).
·أينما تتجلى الروح العامة فالحرية في أمان (1843-1758 Noah Webster).
·بوجه عام فإن فقدان الحرية يتبعه حالا قمع حرية الصحافة (الإنترنت اليوم) لأنها فرع أساس من فروع الحرية ، فهي المادة الحافظة لها من بين الجميع(John Peter Zenger 1697 – 1746)
· فكرة أن المعبد، والصحافة، والجامعات يجب أن تكون في خدمة الدولة هي فكرة شيوعية في الأساس.. في مجتمع حر يجب أن تكون هذه المؤسسات حرة تماماً، لأن وظيفتها هي الرقابة على الحكومة (Apan Barth) .
· الإنسان ممنوع من الأكل من شجرة المعرفة: معرفة الخير والشّر، لأنه يتصرف ضد الآمر الإلهي... أما من وجهة نظر الكنسية التي تمثل السلطة / الله، فإن هذا الفعل إثم، لكنه من وجهة نظر الإنسان بداية الحرية(Erich Fromm 1900 - 1980).
·الحرية تعني المسؤولية لذلك يجب أن يفزعوا منها (George Bernand Shaw 1856-1950).
· وفي النهاية طالبوا بالأمن أكثر من مطالبتهم بالحرية. وعندما قرر الأثينيون أن لا يدفعوا ما عليهم من الضرائب للمدينة وإنما يجب على المدنية أن تدفع لهم، وعندما صارت الحرية التي رغبوا فيها حرية بلا مسؤولية، فقد الأثنينيون حريتهم Edward) Gibbon 1737-1794).
·الحقيقة بإيجاز أنه لتكون الحرية ذات معنى في مجتمع يجب أن تتكون هرمية دامجة للحريات والكوابح (Samuel Hendel 1909 - 1984).
· تاريخ الإنسان تاريخ قبول الفرد القيود الضرورية وفرضها على نفسه أولاً للسماح بالحياة الاجتماعية بالمضي. وثانياً انعتاق الفرد والمجتمع من القيود الضرورية (Justice Abe Fortas)
·الاحتراس الدائم هو ثمن الحرية (Wendell Phillips 1184 – 1811).
· على الذين يتوقعون جني بركة الحرية أن يجهزوا انفسهم لدعمها والدفاع عنها. (Thomas Paine 1809-1737).
·الحرية قوية لدرجة أن الأقوياء يمنحونها للضعفاء(Judge Leaned Hard 1872-1961)
· إذا حرم السود من الحرية وكذلك أي أقلية منها فإن الجميع يفقدون حريتهم (Pail Robeson 1898 - 1976).
·الهدف من الحرية توفيرها للآخرين (Bernard Malamud 1914 - 1986).
· الحرية هي الشيء الوحيد الذي لن تملكه مالم تعطه للآخرين (William Allen White 1868 - 1944).
·الذين يقمعون الحرية يقومون بذلك دوما باسم القانون والنظام (John Lind Say 1921-2000).
·النظام (عكس الفوضى) هو المتطلب الأول للحرية (Georg Wihel Hegel 1831-1770).
· كثير من السياسيين يقولون بالعادة إنها لفكرة بديهية تماماً، إنه يجب ان لا يكون الناس أحراراً إلى أن يصبحوا ملائمين لحريتهم، وهو قول مأثور عند الأغبياء. الذين يحلون المشكلة بعدم النزول في الماء قبل تعلم السباحة (Thomas Babington 1859-1800).
·بدون الحرية فإنه ليس لأحد اسمMilton A Corda 1890-1966) ).
· تأتي الحرية من الناس، وليس من القوانين والمؤسسات Clarence Darro 1857-1938) )
·للاستمتاع بالحرية يجب أن نضبط أنفسناViginia Wolf) 1882 -1941).
· إنه لخطأ كبير وخطير أن الجميع مستحقون للحرية بالتساوي(Johm C. Calhoun 1850 - 1782).
· إن الذين ينكرون الحرية على غيرهم لا يستحقونها لأنفسهم (1865-1809 Abraham Licoln )
· لعل تقييد حرية التفكير وحرية التعبير أخطر أشكال التخريب.
إنه العقل اللاأميركي الذي يمكن أن يهزمنا بسهولة (Justic Willian O. Dounglas 1898 -1980)
· معظمنا (في أميركا) مع حرية التعبير عندما تتعلق الأمور ببموضوعات تخصنا مقتنعين تماماً بها (Edmund B. Chaffec 1849-1923).
· لا وقت أبداً تكون فيها حرية التعبير ثمينة أكثر منه عندما يضرب المرء إبهامه بالمطرقة(Marshall Lumsden).
·الحرية ان تعيش حياتك ونافذة الروح مفتوحة لأفكار جديدة وأمنيات وطموحات جديدة (Haroll Lckes 1874-1952 ).
· الحرية يمكن أن تفسد، والحرية المطلقة يمكن أن تفسد بإطلاق (Gertude Himmelfarb 1922-2019)
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·ربما لم يعرف هذا الجيل في العالم معنى العنف: إلى أن رأوه يجري في غزة على يد إسرائيل وداعميها في واشنطن والعواصم الأوروبية.
· يقول Michelangelo Antonioni: أي عنف ضد المطالبين بالحرية جريمة. أما عنف المطالبين بها فحق.
· تصف اسرائيل وداعموها في العواصم الغربية ان عنفها في غزة دفاع عن النفس. أما العنف من أجل الحرية فجريمة لا تغتفر.
· هتلر (النازي): ((أنا اجتهد لأكون شاباً عنيفاً ومهيمناً وجسوراً ووحشياً)).
· لا أحد يلوم أميركا على عنف حفيدها ومدللتها في غزة، فقد نشأت إسرائيل فكراً وعنفاً واغتصاباً لوطن الغير مثل الذي نشأت أميركا عليه بالضبط. إنها تفرح بعنفها وقدراتها في غزة التي تعيد مجد تاريخها ومن شابه أباه أو جده فما ظلم، فالولد سرّ أبيه.
· يقول روبرت اندري: ((يوجد عند بعض الناس (مثل إسرائيل) اختراع ذاتي مركزي يبرر العنف كحق، وكل ما عداه باطل، لأن الذي يمارسه مصاب بدرجة من جنون الاضطهاد، ولا يثق بأحد. ومن ثم يرى في كل ما يمارسه من عنف حقاً له، فلا يشعر بالذنب. ولعل عدم الشعور بالذنب على ما يقترفه المجرم من جرائم هو أبشع وسائل العنف على الإطلاق)).
· بنيتو موسوليني [زعيم إيطاليا ورفيق هتلر في الحرب العالمية الثانية] يخاطب أحدهم فيقول: أنت تعرف كيف أنظر إلى العنف. إنه بالنسبة لي عميق جداً أخلاقياً. أخلاقي. أخلاقي، وأفضل من المفاوضات والحلول الوسط، أو التسوية بالتراضي، أو الصفقات.
· جون جاردنر (المفكر المعروف): العنف له أثر معاكس، ويؤدي إلى تغييرات نوعية عند ممارسه لا يرغب فيها. إنه أداة شديدة الخطورة، فهو يمكن أن يدمر الذين يستخدمونه.
· سنيكا (4 ق.م – 65م): ((كل العنف ينبع من الضعف والخوف)).
· بيرتراند رسل (المفكر البريطاني المعروف): العنف ممارسة الوحشية مع راحة الضمير والسرور.
· سيجموند فرويد (أشهر عالم نفس يهودي ومحلل نفسي): لو كان حاضراً هولوكست غزة لوصف إسرائيل بأنها أكبر عائق للسلام، وأنها مريضة باللاسامية والصهيونية، وبحاجة للشفاء منهما.
· هبربرت سنسير: الظالم (الإسرائيلي هنا) ليس سوى عبد بالمقلوب.

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