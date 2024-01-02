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فجوة الرأي العام في فلسطين وإسرائيل

1/2/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي يشرف عليه خليل الشقاقي نشر استطلاعا للرأي العام الفلسطيني حول عديد من القضايا والتنبؤات، وكانت النتائج مهمة لجهة اتخاذ قرارات مستقبلية حول القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع، وهي نتائج على درجة عالية من العلمية كونها تستند إلى الأسس العلمية الاحصائية في قياس الرأي العام الذي تكون صدقيته بنسبة خطأ لا تتعدى 3 %. تقول نتائج الاستطلاع
إن 38 % من الفلسطينيين في غزة يفضلون حكم حماس، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 75 % لفلسطينيي الضفة الغربية، وإذا ما حدثت انتخابات الآن، فإن حماس ستحصل على 43 % من الأصوات وفتح 17 % منها، وفي الحالتين فحماس أكثر شعبية في الضفة منها في غزة وفتح أكثر شعبية في غزة منها في الضفة! اما الشخصية الفلسطينية الأكثر قبولا فهو مروان البرغوثي بنسبة 36 % ثم هنية ثم دحلان ثم حسين الشيخ. و64 % من الفلسطينيين يعارضون حل الدولتين، و63 % يعتقدون أن المقاومة المسلحة هي الحل للنزاع وليس أي طريق سياسي آخر. اما في حال انتهت الحرب، فقط 7 % يؤيدون حكم السلطة الفلسطينية لغزة والرفض مطلق لأي حكم عربي، والتنبؤ باستمرار حكم حماس.
في مقابل هذه الأرقام، تعيش حكومة نتنياهو اليمينية حالة من النزاع الحاد داخليا، وتراجع أرقامها بالرأي العام، فآخر الاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات إذا ما جرت الآن فإن حزب الليكود سيحصل فقط على 16 مقعدا في الكنيست في حين أنه يمتلك الآن 32 مقعدا، اما إذا تغير نتنياهو فالتوقعات لرقم الليكود تصبح 23. الاستطلاعات تشير أن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس سوف يحصل على 38 مقعدا إذا ما جرت الانتخابات. ائتلاف الحكومة الحالية لن يحصل على أكثر من 45 مقعدا في حال أجريت الانتخابات الآن بينما يحتاج أي ائتلاف إلى 60 زائد 1 لتشكيل أغلبية، والمعارضة الإسرائيلية متوقع أن تحصل على 71 مقعدا في حال إجراء الانتخابات الآن. مغادرة الحكومة اليمينية ستكون أنباء سارة للجميع في المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، والأرقام تدلل على تراجع الليكود والخطاب اليميني في العموم بعيد الحرب في غزة. الفرق الأساسي بين اليمين والمعارضة حول آلية إدارة ما يحدث في غزة من عمليات عسكرية، والأهم، أفق ما بعد الحرب، فاليمين إذا ما هدأت الحرب سيعود لمربع تطرفه واستباحته للأرض والشعب الفلسطينيين ولن يكون معني بأي عملية سياسية، اما المعارضة وهي يمين الوسط والوسط فالارجح أنها ستدخل في عملية سياسية أكثر واقعية لانها تدرك في أجزاء مؤثرة منها ضرورة وحتمية قيام الدولة الفلسطينية.
المشهدان السياسيان الفلسطيني والاسرائيلي يدللان على إخفاق القيادات بشكل كبير في توجيه الرأي العام ووضع بدائل واقعية عقلانية أمامه، وعندما حدث هذا الإخفاق استباح الخطاب اليميني الإسرائيلي المتشدد المشهد، وخلق حالة من الضبابية وفقدان الأمل بالعملية السياسية والمفاوضات، ما جعل احتمالات الصدام تتفوق على أي بديل آخر. قحط سياسي وضبابية أمام الراي العام تجعل من النقاش العقلاني مهمة مستحيلة، ولكن هذا يتغير والأرقام تتحسن إذا بدأنا بضخ حوار عقلاني ينتج الأفكار والقيادات، ويحاصر خطاب التشدد اليميني.

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