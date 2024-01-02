مدير التربية والتعليم للواء الجيزة يطمئن على سير امتحانات التوجيهي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قام مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية على قاعات الثانوية العامة ، حيث اطلع على سير الامتحانات في اليوم الرابع، و قد أبدى الطلبة ارتياحهم العام للظروف المحيطة بالامتحانات، من حيث توفير البيئة المناسبة، وحسن تعامل المراقبين.
ووجه المساعفة الشكر إلى الكوادر الإدارية والتنظيمية، والمراقبين، على جهودهم المبذولة في تهيئة البيئة المناسبة للطلبة، كما وجه الشكر للأجهزة الأمنية على توفير الأمن والحماية.
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