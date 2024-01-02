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مدير التربية والتعليم للواء الجيزة يطمئن على سير امتحانات التوجيهي

1/2/2024 2:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية على قاعات الثانوية العامة ، حيث اطلع على سير الامتحانات في اليوم الرابع، و قد أبدى الطلبة ارتياحهم العام للظروف المحيطة بالامتحانات، من حيث توفير البيئة المناسبة، وحسن تعامل المراقبين.

ووجه المساعفة الشكر إلى الكوادر الإدارية والتنظيمية، والمراقبين، على جهودهم المبذولة في تهيئة البيئة المناسبة للطلبة، كما وجه الشكر للأجهزة الأمنية على توفير الأمن والحماية.

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