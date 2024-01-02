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بلدية غرب إربد توضح كلفة إنشاء دوار النصر

1/2/2024 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اربد - الغد - نفى رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة ما يتم تداولة حول كلفة ميدان النصر (كفريوبا سابقا) والتي اعادت البلدية انشاءه من جديد بقيمة ما يقارب 11 الف دينار.
وقال البطاينة ان البلدية قامت بتنفيذ الميدان من خلال موظفيها وبمشاركة عدد من ابناء المجتمع المحلي ولم يتم طرح الميدان كعطاء نظرا للتكلفة الباهظة والذي سيتجاوز ما بين 50 - 90 الف دينار وذلك للتوفير على البلدية وحرصا على المال العام.
واشار الى ان الشائعات التي يتداولها البعض وضعاف النفوس لن تثني البلدية من القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتجميل مداخل جميع المناطق.
وأشار البطاينة إلى أن الدوار الجديد تم تصميمه من قبل خبراء ومختصين على نحو يضفي طابعاً جمالياً على المنطقة ويسهم في تحسن العملية المرورية على الدوار الذي يشهد ضغطاً مرورياً متزايداً.
واكد البطاينة عزم البلدية المضي بخططها الرامية لتطوير وتجميل مداخل القرى والأحياء بكافة مناطق غرب إربد.
ولفت الى أن البلدية تسعى ومن خلال خطة زمنية لإضافة البعد الجمالي على كافة مناطق غرب إربد، من خلال زراعة الجزر الوسطية ومداخل القرى، واعادة تأهيل اماكنها وانشاء احواض زراعية جديدة وتزويدها بما يلزم من تربة جديدة للاهتمام بالجانب البيئي.




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